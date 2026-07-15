(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

La música andina reunirá a dos de sus máximos exponentes en “Titanes de la Tunantada VIP”, el esperado concierto que traerá nuevamente al mismo escenario a Gustavo Ratto, conocido como El Arriero de la Tunantada, y Marco Antonio Moreno, El Poeta de la Canción. La cita será el 18 de julio en La Estación de Barranco, en una velada dedicada a una de las expresiones culturales más representativas del país.

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