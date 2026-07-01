(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Hoy las mascotas son parte de la familia y cada vez más personas buscan brindarles una mejor alimentación, atención veterinaria y productos de calidad para su bienestar. En ese contexto, Mastica reúne una amplia variedad de marcas especializadas para perros y gatos, con opciones que van desde alimento premium hasta productos de farmacia y accesorios.

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