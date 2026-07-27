Si estás pensando en tu próxima escapada al otro lado del mundo, este puede ser el momento ideal para empezar a organizarla. Gracias a Club El Comercio, los suscriptores pueden acceder a 15% de descuento en vuelos internacionales con Air Europa, una oportunidad para viajar a distintos destinos de Europa con un ahorro especial.

(Foto: Difusión)

Al planificar un viaje internacional, anticipar la compra de los pasajes suele ser una de las mejores formas de encontrar más opciones y optimizar el presupuesto. También es recomendable elegir ciudades con buena conectividad, que permitan recorrer varios destinos durante un mismo viaje.

Entre las rutas más atractivas destacan ciudades como Barcelona, una de las principales puertas de entrada al continente por su oferta cultural, gastronómica y arquitectónica, y Grecia, ideal para quienes buscan combinar historia, paisajes y playas en un solo recorrido.

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Con Air Europa, los viajeros pueden conectar desde Lima con diversos destinos europeos y diseñar itinerarios adaptados a sus planes de vacaciones o viajes de negocios.

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