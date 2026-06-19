Seguir especializándose es una de las mejores inversiones para el crecimiento profesional. Por ello, la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ofrece una amplia propuesta académica orientada a quienes buscan fortalecer sus conocimientos, desarrollar nuevas competencias y responder a las exigencias del mercado laboral actual.

Gracias a Club El Comercio, los suscriptores pueden acceder a 15% de descuento en programas seleccionados de MBA, maestrías y Educación Ejecutiva, un beneficio vigente del 1 de abril al 31 de diciembre de 2026.

Una oferta académica para cada etapa profesional

La Escuela de Postgrado de la UPC cuenta con programas diseñados para distintos perfiles y objetivos profesionales.

Los MBA están orientados a desarrollar capacidades de liderazgo, gestión estratégica y toma de decisiones para profesionales que buscan asumir mayores responsabilidades dentro de sus organizaciones.

Las maestrías especializadas abarcan áreas de alta demanda como marketing, tecnología, ciencia de datos, finanzas, dirección de proyectos, sostenibilidad, gestión empresarial, entre otras, permitiendo profundizar conocimientos en sectores específicos.

Por su parte, los programas de Educación Ejecutiva ofrecen una alternativa de corta y mediana duración para quienes buscan actualizarse rápidamente, fortalecer habilidades puntuales o adquirir nuevas herramientas sin necesidad de cursar un posgrado completo.

Fechas de inicio durante el 2026

La programación académica contempla distintos periodos de ingreso a lo largo del año para brindar mayor flexibilidad a los postulantes.

Abril 2026: inicio de programas de maestrías y Educación Ejecutiva.

Julio 2026: nueva convocatoria para maestrías y programas especializados.

Octubre 2026: último periodo de ingreso para programas de postgrado.

En el caso de Educación Ejecutiva, existen convocatorias continuas durante el año, lo que permite incorporarse a diferentes programas según la disponibilidad y necesidades de cada profesional.

¿Cómo acceder al beneficio?

Los suscriptores de El Comercio pueden obtener el descuento siguiendo estos pasos:

Ingresa al formulario oficial Completa tus datos personales. Indica el programa de tu interés. Registra tu DNI. Un asesor especializado se pondrá en contacto contigo para continuar con el proceso de inscripción.

También es posible acceder al beneficio si un asesor de la UPC se comunica contigo durante alguna campaña informativa. En ese caso, solo deberás indicar el programa elegido y tu documento de identidad para validar el descuento.

¿En qué consiste el beneficio?

El convenio entre Club El Comercio y la Escuela de Postgrado de la UPC ofrece:

15% de descuento en programas seleccionados.

Beneficio válido para la modalidad online.

El descuento aplica sobre el pago total del programa.

Si el estudiante realiza únicamente el pago inicial, el beneficio se aplicará de manera proporcional, de acuerdo con las condiciones establecidas por la institución.

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