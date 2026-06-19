Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Seguir especializándose es una de las mejores inversiones para el crecimiento profesional. Por ello, la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ofrece una amplia propuesta académica orientada a quienes buscan fortalecer sus conocimientos, desarrollar nuevas competencias y responder a las exigencias del mercado laboral actual.

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