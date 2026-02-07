Universitario vs. Cusco FC en vivo: cuándo, a qué hora y dónde juegan por el Apertura de la Liga 1

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Universitario vs Cusco FC EN VIVO | Previa y minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026

Previa

El elenco que dirige el argentino Miguel Rondelli quedó con la sangre en el ojo tras el magro debut y hoy en casa intentará hacerse fuerte para buscar la victoria y sumar sus primeros tres puntos en el campeonato.

Previa

En tanto, Cusco FC, actual subcampeón nacional, no debutó de la mejor forma en la Liga 1 2026 pues perdió por 1-0 en su visita a Alianza Atlético en Sullana.

Previa

Los goles merengues fueron anotados por Alex Valera y Martín Pérez Guedes. La 'U' intentará conseguir una nueva victoria para ubicarse entre los primeros lugares de la tabla de posiciones y así pisar firme en su camino hacia el tetracampeonato.

Previa

Universitario, dirigido por el español Javier Rabanal, llega el encuentro precedido de una victoria por 2-0 ante ADT en el estadio Monumental, en el partido que marcó el debut del cuadro crema en la Liga 1, la cual intentará conquistar esta temporada por cuarta vez consecutiva.

Previa

Todas las incidencias online de este importante compromiso por la segunda jornada de la Liga 1 2026 podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.

Previa

El partido se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el principal escenario deportivo de Cusco, a las 8 p.m. La transmisión televisiva del encuentro estará a cargo del canal Liga 1 MAX.

Previa

Universitario de Deportes, vigente tricampeón del fútbol peruano, visita este sábado 7 de febrero a Cusco FC por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe

Universitario vs. Cusco FC en vivo: cuándo, a qué hora y dónde juegan por el Apertura de la Liga 1
Fútbol peruano

Universitario vs. Cusco FC en vivo: cuándo, a qué hora y dónde juegan por el Apertura de la Liga 1

Alex Valera: La verdad detrás del interés por el goleador y cuánto pediría la ‘U’ para sentarse a negociar
Fútbol peruano

Alex Valera: La verdad detrás del interés por el goleador y cuánto pediría la ‘U’ para sentarse a negociar

Trauco y Zambrano fuera de Matute: ¿Cómo es el arreglo que ofreció Alianza y por qué el ‘Kaiser’ aún no acepta lo que sería el final de su carrera?
Fútbol peruano

Trauco y Zambrano fuera de Matute: ¿Cómo es el arreglo que ofreció Alianza y por qué el ‘Kaiser’ aún no acepta lo que sería el final de su carrera?

Liga de Fútbol Profesional defiende uso de siete extranjeros en la Liga 1: Jesús Gonzales explica la principal razón para aumentar los cupos
Fútbol peruano

Liga de Fútbol Profesional defiende uso de siete extranjeros en la Liga 1: Jesús Gonzales explica la principal razón para aumentar los cupos