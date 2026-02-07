Universitario vs. Cusco FC en vivo: cuándo, a qué hora y dónde juegan por el Apertura de la Liga 1

Resumen
Universitario vs Cusco FC EN VIVO | Previa y minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026
El elenco que dirige el argentino Miguel Rondelli quedó con la sangre en el ojo tras el magro debut y hoy en casa intentará hacerse fuerte para buscar la victoria y sumar sus primeros tres puntos en el campeonato.
En tanto, Cusco FC, actual subcampeón nacional, no debutó de la mejor forma en la Liga 1 2026 pues perdió por 1-0 en su visita a Alianza Atlético en Sullana.
Los goles merengues fueron anotados por Alex Valera y Martín Pérez Guedes. La 'U' intentará conseguir una nueva victoria para ubicarse entre los primeros lugares de la tabla de posiciones y así pisar firme en su camino hacia el tetracampeonato.
Universitario, dirigido por el español Javier Rabanal, llega el encuentro precedido de una victoria por 2-0 ante ADT en el estadio Monumental, en el partido que marcó el debut del cuadro crema en la Liga 1, la cual intentará conquistar esta temporada por cuarta vez consecutiva.
Todas las incidencias online de este importante compromiso por la segunda jornada de la Liga 1 2026 podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.
El partido se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el principal escenario deportivo de Cusco, a las 8 p.m. La transmisión televisiva del encuentro estará a cargo del canal Liga 1 MAX.
Universitario de Deportes, vigente tricampeón del fútbol peruano, visita este sábado 7 de febrero a Cusco FC por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
