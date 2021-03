Conforme a los criterios de Saber más

Quizá los nueve meses consecutivos en los que George Forsyth Sommer lideró -con amplia ventaja- la intención de voto lo llevaron a bajar la guardia. La estrategia de no aparecer en medios y dedicarse, más bien, a hacer una suerte de campaña silenciosa, parecía haberle funcionado hasta febrero, cuando una violenta caída de seis puntos en la encuesta de El Comercio-Ipsos lo colocó en empate técnico con Yonhy Lescano, lejos de la hegemonía gozada en los sondeos pasados.

Desde entonces, la estrategia de campaña del exalcalde de La Victoria ha dado un giro. Con la renovación de su equipo han venido también tácticas nuevas y mensajes que tienen como objetivo calar en el electorado en las pocas semanas que quedan para el día D.

Bajo reflectores

George Forsyth está acostumbrado a las cámaras. Lo recordará cualquiera que, durante su gestión como alcalde de La Victoria, lo haya visto rodeado de micrófonos en sus mediáticos operativos contra el comercio ambulatorio. De hecho, distintos analistas han atribuido a su alto perfil el hecho de que, por tanto tiempo, el exfutbolista haya liderado las encuestas.

A pesar de ello, el candidato de Victoria Nacional optó por desaparecer de los estudios de televisión durante los primeros meses de la campaña presidencial. Esta estrategia de no dar entrevistas, reconocida como un error estratégico por el nuevo jefe de campaña, Rennán Espinoza, se dejó atrás a mediados de febrero y, actualmente, las apariciones del postulante a la presidencia en los medios de comunicación son cada vez más frecuentes (algo que, según especialistas, lo habría ayudado a detener su descenso en la última encuesta de marzo).

Durante la primera parte de su campaña, Forsyth abandonó la exposición mediática que caracterizó a su gestión en La Victoria. En la imagen, el candidato presidencial junto al comandante PNP, José Lavalle, en un operativo durante su como alcalde distrital. (José Caja / GEC)

“La línea estratégica que se planteó (en la gestión de Rojas) fue no salir a los medios. Se privilegió visitar distintas regiones del país para dialogar con la población, pero se descuidó la difusión a través de los medios de comunicación. Esa demora en la construcción del mensaje adecuado, de no hablar con los medios, ha hecho que la población no nos escuche, no nos vea. Si no te escuchan, si no te ven, es como si no existieras”, había dicho Espinoza a El Comercio a inicios de marzo, justo luego de asumir las riendas de la campaña en reemplazo del exdirigente de Perú Posible, Roberto Rojas.

En el tramo final de la campaña, al reto de compensar la larga ausencia en medios de comunicación se suma el hecho de que George Forsyth no está haciendo uso de la franja electoral, luego de que en enero rechazara el dinero de la ONPE para la contratación de publicidad electoral. “Nuestro trabajo se ha redoblado en ese esfuerzo de cubrir el hecho de no estar en la franja electoral”, explica Espinoza.

Según el jefe de campaña, en las tres semanas que quedan para las elecciones parte de la estrategia estará en reforzar la comunicación digital, ya que en la primera parte de la campaña “la presencia ha sido bastante baja”. También se continuarán con los viajes al interior del país: la semana entrante, el candidato viajará a Piura, y luego visitará la sierra central, el sur y oriente del país.

“Solo hay dos opciones”: la dicotomía de Forsyth

No solo importa cuánto habla, sino qué dice. Y es que la oleada de apariciones en medios viene acompañada por un mensaje que el equipo de campaña está buscando hacer calar, lo más profundamente posible, en el electorado.

Este consiste, principalmente, en transmitir la idea de que, a pesar de existir 18 postulantes a la presidencia, los votantes tienen tan solo dos opciones: escoger a “los políticos de siempre” o al cambio, representado por su candidatura.

“El mensaje que vamos a consolidar es lo que ya hemos mencionado: nos consideramos una propuesta de cambio frente a este escenario que vive nuestro país. Cada día que pasa vemos que los políticos que aspiran a un cargo presidencial se van desnudando y se camuflan como nuevos, pero que han sido de alguna manera participes de algún nivel de gobierno y han estado haciendo cosas indebidas”, señala Espinoza.

George Forsyth realiza constantes actividades en Lima y en el interior del país (Foto: GEC)

Esta dicotomía se ha repetido casi en la totalidad de entrevistas y apariciones públicas de Forsyth en las últimas semanas. El 13 de marzo, por ejemplo, sostuvo en RPP Noticias: “Solo hay dos opciones: votar por todos los mismos de siempre o votar por nosotros, que somos el cambio”.

Dos días después, el mensaje se repitió en Latina:

“Solo hay dos opciones en estas elecciones: los mismos de siempre o realmente el cambio. Nos enfrentamos a los mismos de siempre”, dijo en el programa “Sin medias tintas”.

Al día siguiente, durante un desayuno en el terminal pesquero del Callao, lo señaló también:

“Nosotros vamos a pasar a la segunda vuelta definitivamente porque los peruanos tienen muy claro que solo hay dos opciones: los mismos de siempre, los que tienen al Perú así, trabajando así, sin seguro, sin pensión, con un muelle que se cae a pedazos, con los transportistas haciendo huelga. Esos son todos los mismos de siempre, que tienen al Perú en ese estado. O votar por el verdadero cambio, que es Victoria Nacional”, indicó para Canal N.

La dicotomía es, pues, planteada casi a diario frente a los micrófonos.

Otro mensaje, derivado del principal, tiene que ver con la crítica a los contendores que, habiendo ocupado cargos de poder, no han generado cambios positivos para el Perú, según el discurso de Forsyth.

El pasado miércoles, se refirió a los candidatos con los que se enfrentará en el debate del Jurado Nacional de Elecciones el 19 de marzo:

“Todos son los mismos de siempre. Fueron congresistas y no han hecho nada. Nosotros tenemos experiencia de trabajo y los peruanos están cansados del floro”, sostuvo en diálogo con Andina desde Santa Anita.

Un día antes, en el Callao, había dado un mensaje similar:

“Vemos como los políticos antiguos, los que llevan casi 20 años en el Congreso son el motivo por el cual la población está así (…) es hora de cambiar a toda esa generación de políticos, que vienen de nuevo con los mismos cuentos de siempre (…)”, señaló para Canal N.

El 15 de marzo, en Latina, Forsyth señaló que muchos de sus contendores “han estado en el gobierno y distintas gestiones” pero “no han hecho nada”.

Una novedad en el discurso de campaña tiene que ver con la alusión directa a otros candidatos. A diferencia de la primera parte de la campaña, en la que evitó hacer comentarios específicos sobre sus contendores, Forsyth ha empezado a criticar directamente a sus rivales en la arena electoral. Lo hizo, por ejemplo, con Rafael López Aliaga, sobre quien dijo que se había “hecho rico” con el dinero “de todos los peruanos”, en referencia a las deudas del candidato de Renovación Popular con el fisco peruano.

“Quien aspira a ser el líder de los ciudadanos tiene que también ser responsable en dar su opinión sobre las cosas que se están haciendo mal o las propuestas que nosotros vemos que no están beneficiando al país. Tenemos que advertir a la población sobre estas falencias que, desde nuestro punto d vista, tienen estos candidatos”, explica Espinoza.

Los ideólogos

Rennán Espinoza es congresista de la República. Fue electo por Somos Perú, pero renunció a la bancada en el 2020. Actualmente está afiliado a Victoria Nacional.

¿Quiénes son los responsables del diseño del mensaje acuñado por Forsyth en la recta final de la campaña? Fuentes en Victoria Nacional señalan distintos nombres. Además de Espinoza, máxima autoridad en el comando de campaña, otros puestos clave dentro del equipo estarían a cargo de la construcción del discurso que busca recuperar las preferencias electorales. Uno de ellos sería Ricardo Villar, exgerente de comunicaciones de la Municipalidad de Puente Piedra, quien reemplazó al reconocido publicista Abel Aguilar en la jefatura de comunicaciones de la campaña.

Villar, explica Espinoza, está a cargo, principalmente, de las comunicaciones digitales y en redes sociales.

Por otro lado, la periodista Carmen Mondragón, encargada de las comunicaciones de Rennán Espinoza desde hace más de 10 años, está a cargo de la visibilización de Forsyth en los medios de comunicación. Con la llegada de Espinoza, Mondragón reemplazó a la también periodista Lizbeth Maceda como jefa de prensa de la campaña.

La última incorporación en el equipo es Diego Pérez Aranda, un comunicador político colombiano que ha sido traído a la campaña por Rennán Espinoza, a quien conoce “por amigos en común”, según contó el actual congresista a El Comercio. Según Espinoza, Pérez Aranda recién se incorporará formalmente a la campaña este lunes, aunque ya ha venido ayudando con algunos detalles, como la preparación de Forsyth para el debate de candidatos a la presidencia de América Televisión, realizado el domingo.

El colombiano Diego Pérez Aranda es especialista en manejo de crisis, comunicación de gobiernos y elecciones, con más de 10 años de experiencia en procesos exitosos en la región, su página web. (Foto: América TV)

Detrás de cámaras

Pese al entusiasmo mostrado en las cámaras, no todo es color de rosa dentro del partido de la campana. Desde El Comercio hemos informado ya sobre las discrepancias internas que existen en Victoria Nacional entre los militantes antiguos (provenientes de Restauración Nacional) y los cuadros que llegaron con Forsyth, principalmente por temas de género y por la inclusión de figuras políticas antiguas en la campaña.

Fuentes en el partido aseguran que existe un descontento generalizado entre un sector de los candidatos al Congreso por Victoria Nacional, que considera que el comando de campaña, a cargo de Espinoza, estaría favoreciendo a un grupo de postulantes sobre otros a través de una mayor visibilización sin justificación alguna. Dentro de los supuestamente aventajados estarían Joaquín Rey (número 9 por Lima) y Mónica Jara, madre de los hijos de Espinoza (número 6 por Lima).

“Cada quién va por su lado. Rennán pone reglas y no las cumple él mismo. George crece por su imagen y el trabajo independiente de algunos candidatos, no por Rennán. Imagina lo que pasaría si se hicieran las cosas mejor, seríamos primeros en este momento”, comenta un militante.

Espinoza niega que existan preferencias en la campaña, y asegura que la decisión de qué candidatos acompañan qué giras responde exclusivamente a criterios de conocimiento.

“En el último viaje a Loreto sí pedí que me acompañen Joaquín Rey y Jean Ferrari por dos temas específicos: Joaquín tiene conocimiento y experiencia sobre economía y desarrollo en esa parte de la selva, y Jean Ferrari tiene conocimiento de políticas públicas deportivas, que es muy importante. Sí creía necesaria su presencia. Ahora vamos a ir a Piura y he pedido a Jorge Nieto que acompañe a George. No es que yo le dé preferencia a ningún candidato. Sobre la tercera persona (Mónica Jara) no veo que salgo en medios, no sé qué preferencia puede existir”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO:

ABC electoral: propaganda