El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación, publicó la lista de los seleccionados del primer momento de Beca 18-2024 este jueves 21 de marzo. De aceptar la beca, ellos tendrán la oportunidad de estudiar una carrera profesional en una universidad, instituto o escuela superior de calidad del país, con todos los gastos pagados por el Estado peruano.

Son 4.000 los postulantes seleccionados en esta primera lista. Ellos deberán aceptar la beca y el Compromiso de Servicio al Perú, a través de su firma electrónica en el Sistema Integrado de Becas y Crédito Educativo, más conocido como Sibec. Deberán realizar este proceso entre el 22 y 29 de marzo. Solo así podrán obtener la condición de becarios.

Conoce los nombres de los ganadores a través de este link: www.pronabec.gob.pe/beca-18/

A partir del 25 de marzo se publicará la lista oficial de becarios, quienes se beneficiarán con la cobertura total de sus gastos académicos y de manutención.

Desde 2012, año de fundación del Pronabec, Beca 18 ha otorgado 86.197 becas a peruanos de alto rendimiento académico y en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. De esta manera, la institución ha garantizado que más peruanos con alto rendimiento y escasos recursos económicos accedan a la educación superior sin preocuparse por las limitaciones económicas.

Beneficios de Beca 18-2024

Costo de examen o carpeta de admisión

Matrícula y pensión de estudios

Movilidad local, alimentación y alojamiento (cobertura alcanza durante el periodo vacacional)

Materiales de estudio, útiles de escritorio

Vestimenta y/o uniforme y artículos de seguridad industrial

Idioma inglés (solo para estudios universitarios cuando no forme parte de la malla curricular)

Computadora portátil o equipo de similar naturaleza

Obtención del grado, título y/o equivalente de acuerdo con la normativa de la IES

Transporte interprovincial (para becarios que se tengan que trasladar hacia la provincia donde cursarán estudios)

Acompañamiento integral durante toda la carrera

Nivelación académica (si es que es parte integral de la malla curricular o plan de estudios)

Segunda oportunidad

Los preseleccionados que no lograron postular a este primera oportunidad o primer momento de Beca 18, o postularon, pero resultaron no seleccionados o no aptos, o decidieron no aceptar la beca por diversos motivos, aún tienen una segunda oportunidad para hacerlo.

El segundo momento de la Etapa de Selección del concurso vigente ofrecerá las 6.000 becas integrales restantes. El plazo para postular iniciará el 1 de abril y terminará el 2 de mayo.

