La Plaza San Martín fue el punto de reunión de decenas de ciudadanos venezolanos este 29 de enero, debido a la llegada a Lima del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Junto a su comitiva, recibió la condecoración Orden El Sol por parte del gobierno peruano, en reconocimiento a su defensa de la democracia. Además, dirigió unas palabras a los manifestantes que le brindaban su respaldo.

En primer lugar, sostuvo una reunión con la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, a las 11:45 a.m. La mandataria expresó su reconocimiento al diplomático como presidente legítimo y su rechazo a los resultados de los comicios del 28 de julio de 2024, que proclamaron a Nicolás Maduro como ganador. A la bienvenida también asistieron el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer.

Boluarte afirmó que Perú confía en que “prevalecerá la voluntad legítima de los ciudadanos venezolanos, como se refleja en las urnas, en la historia y porque estamos ante una causa legal y legítima, apoyada por todas las democracias del mundo (...). La burla a la voluntad del pueblo venezolano es una expresión de una tiranía autocrática que los peruanos conocemos y que tiñó de sangre a nuestro país”.

A continuación, González Urrutia se reunió con congresistas en el Parlamento alrededor de las 4:00 p.m., con el objetivo de fortalecer los lazos entre ambos países y abordar la situación que viven los venezolanos tanto en su país natal como en Perú.

A las 5:30 p.m., el líder opositor venezolano se trasladó a la Plaza San Martín, donde se reunió con la comunidad venezolana residente en la capital peruana. El encuentro, caracterizado por una multitudinaria asistencia, fue promovido por diversas organizaciones como “Comando Con Vzla Perú” y la “Unión Venezolana en Perú” , liderada por Óscar Pérez.

Los testimonios de los ciudadanos venezolanos que participaron en las protestas

El Comercio realizó un recorrido durante las movilizaciones en la Plaza San Martín. En el lugar se encontraba la señora Inez Medina, quien reside en Perú desde hace siete años junto a su hijo. “Siento una gran emoción por la llegada de Edmundo González. Como venezolana, le pido a Dios que haga justicia. Quien debió juramentar fue Edmundo. ¡Viva mi patria y también viva esta patria (Perú), que nos ha acogido! (...). Estoy decepcionada por el gran fraude electoral que tuvimos. Vivimos en una dictadura en Venezuela, y para nadie es un secreto. Que el mundo entero sepa que Venezuela está cansada”, dijo.

“Mis padres y hermanos están en Venezuela, los extraño, pero no me rendiré. Seguiremos luchando. Perú nos ha apoyado mucho. Somos gente de bien, por lo que no hemos tenido ningún tipo de problema. Mientras los venezolanos actuemos correctamente, no debe pasar nada malo. Hay que ser honestos y nunca perder la esperanza”, dijo.

Por otro lado, la señora Amalia de Lima comentó al diario que vive en Perú desde el año pasado, pero su hijo lleva siete años residenciado en el país. “Estoy feliz de estar acá, pero ya quiero que se resuelva la situación en mi país, que Edmundo pueda tomar el mando como debe ser y ejercer su presidencia, y que la gente que actualmente está en el gobierno salga, porque le ha hecho mucho daño al país durante tantos años. Mis hermanas se han quedado en Venezuela. No daremos marcha atrás, estamos tratando de salir adelante. Mucha gente ha muerto a causa de la opresión. Por favor, compatriotas, no perdamos la fe”, contó.

Suail Rodríguez, quien lleva siete años en Perú, dijo sentirse con muchos ánimos y esperanza de que este suceso marque el fin de la dictadura de Nicolás Maduro. “Tengo la fe de que volveré a mi patria. Acá en Perú están mi esposo, mis hijos y mis nietos. Todos esperamos regresar. Sigamos adelante, no va a ser fácil, pero por favor, sigamos manteniendo la fuerza, que esto va a pasar. Todo lo malo en la vida tiene un fin, no es para siempre. Los peruanos y venezolanos, así como los demás latinoamericanos, somos un solo pueblo. Hay que unirnos para combatir lo malo. Por favor, no todos los venezolanos son malos, nosotros somos muy trabajadores”, agregó.

Por su parte, Solange Alvarado, quien vive en Perú desde hace cinco años junto a su esposo, su hijo y su nieta (que es peruana), destacó que, aunque están juntos, extrañan mucho a los seres queridos que se quedaron en Venezuela. “Espero algún día poder rehacer mi vida en mi patria y que mi nieta conozca su país. Estamos felices de que Edmundo González haya sido reconocido aquí en Perú como nuestro presidente. Espero que Venezuela sea libre muy pronto”, comentó.

Cristina Machado se encontraba acompañada de su yerno y su hija. Ellos viven en Perú desde hace seis años. “Estoy muy feliz de que Perú se haya unido a nuestro pedido de que se reconozca lo logrado en las elecciones. Tengo el sueño de que, en un futuro cercano, se logre que Edmundo reciba el puesto que le corresponde”, dijo.

Finalmente, Edmundo González, desde uno de los balcones del hotel donde se encuentra hospedado, el Hotel Bolívar, frente a la Plaza San Martín, saludó a los manifestantes, agradeciendo su apoyo y prometiendo que liberará a Venezuela.

Continuación de la agenda de Edmundo González Urrutia

La jornada concluyó en la Municipalidad de Lima, donde González Urrutia fue recibido por autoridades locales. Como se mencionó anteriormente, durante las reuniones realizadas a lo largo del día, se discutieron diversos aspectos relacionados con la situación de la comunidad venezolana en Perú.

La líder opositora María Corina Machado hizo un llamado a los venezolanos en Perú para que “alzasen las banderas de su país en apoyo a Edmundo González Urrutia”. “Mis queridos venezolanos en Perú (...), será su turno de alzar nuestra bandera, acompañar a nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, y gritar ‘¡Gloria al bravo pueblo!’”, expresó a través de sus redes sociales.