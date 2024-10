El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuestionó el paro convocado por el gremio de transportes para el 13,14 y 15 de noviembre, en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico (APEC).

En diálogo con RPP, el titular del Mininter indicó que cualquier movilización en dichas fechas podría perjudicar al país, pues los ojos del mundo estarán puestos en el Perú.

“Esperamos que no exista ningún desborde de ninguna decisión que pueda perjudicar al país. No estamos hablando de perjudicar a un Gobierno, sino un país (…) no se puede permitir en base a un discurso que pretende ser social (…) se perjudique el futuro del Perú”, explicó.

Por otro lado, explicó que el foro concentrará a las 21 economías del Asia-Pacífico y contará con importantes dignatarios. Asimismo, recalcó que se trata de una “cumbre internacional absolutamente beneficiosa” para el país.

“No solamente estamos hablando que van a llegar a nuestro país representantes y presidentes de las economías más importantes, sino que también están viniendo países que están contribuyendo con el Perú y la seguridad ciudadana”, finalizó.

Cabe mencionar que el paro convocado se da en protesta contra el gobierno por la criminalidad en el país. De acuerdo a Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportes, la medida implica movilizaciones pacíficas en diversos puntos del país.