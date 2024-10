Además, la mandataria indicó que se hará un seguimiento a los extranjeros que envíen remesas al exterior y que se cruzará información con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), a fin de que demuestren el origen de sus ingresos.

MIRA AQUÍ: El oscuro perfil de Steven Loayza, sindicado como asesino del detective Renzo López en Barrios Altos

“Ahora vamos a hacer un reajuste en Migraciones. Les vamos a exigir a cada venezolano que supuestamente trabaja de manera lícita que presente su contrato de trabajo, que presente su contrato de alquiler”, expresó Boluarte en conferencia de prensa.

“Vamos a hacer seguimiento en el sistema financiero, un seguimiento a las divisas o remesas que se mandan fuera del país para saber de dónde generan esos ingresos. Les vamos a hacer seguimiento financiero. Y aquel que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos, pues ahí les vamos a caer”, señaló.

“A los señores que alquilan sus domicilios, tengan cuidado a quienes alquilan. Vamos a caminar con la Sunat de la mano para poder controlar a los que alquilan y a los que no demuestran de dónde vienen sus ingresos”, precisó la jefa de Estado.

Migraciones precisa norma sobre alquileres a extranjeros

La noche del martes, el Gobierno emitió el decreto supremo Nº011-2024-IN para precisar los alcances de las disposiciones anunciadas horas antes por la presidenta Dina Boluarte.

Entre los puntos más resaltantes del decreto supremo está la obligatoriedad de los establecimientos de hospedaje y de los arrendadores de solicitar documentos de identidad o de viaje a los extranjeros que busquen hospedarse o arrendar inmuebles en todo el Perú.

Gobierno emitió un decreto supremo que establece que los hospedajes y arrendatarios deben registrar a los extranjeros que deseen alquiler un inmueble.

En ese contexto, los establecimientos de hospedaje y arrendadores exigirán tales documentos para comprobar la situación migratoria de los extranjeros en el país; y transmitir luego esa información a Migraciones.

Migraciones señaló que el objetivo es reforzar la seguridad pública y migratoria, y fomentar una migración ordenada, segura y regular.

“Busca que todas las personas, sin distinción de nacionalidad, cumplan las normas, en la medida que actualmente todo ciudadano peruano que quiere hospedarse en un hotel o arrendar un inmueble tiene que identificarse con su documento de identidad”, señaló la entidad.

Plataforma para registrar a extranjeros que busquen alquilar un inmueble

Migraciones indicó que ha desarrollado una plataforma en línea que permitirá a los hospedajes y a los arrendadores registrar la información de las personas extranjeras que soliciten sus servicios. Afirmó que el reporte se podrá hacer de manera “sencilla y eficiente”.

Remarcó que dicha herramienta estará disponible de forma gratuita, y los operadores tendrán un plazo de 30 días hábiles desde la publicación del decreto para capacitarse en el uso adecuado de la plataforma.

TE PUEDE INTERESAR: Alarma desactivada: el nuevo modus operandi de los robos de autos y autopartes en Lima

Los hospedajes que no cumplan con esta obligación serán sancionados con multas de hasta dos unidades impositivas tributarias (UIT). Las multas serán por no solicitar los documentos a las personas extranjeras, no registrar adecuadamente la información o no transmitirla a la plataforma de Migraciones.

Activación de la plataforma

Armando García Chunga, superintendente de Migraciones, explicó que los extranjeros que pretenden alquilar un inmueble deben estar de manera formal y regular en el país, por lo que deben contar con un documento entregado por la entidad.

Recordó que los operativos ejecutados por la Policía en los locales conocidos como ‘bunker’, donde se intervienen a decenas de extranjeros sin documentos o con prontuario, evidencian que los propietarios aceptan alquilar sus inmuebles sin conocer la verdadera identidad de la persona que les solicitó el alquiler.

“La intención de este decreto supremo es que tanto las personas naturales o negocios puedan fortalecer el principio de seguridad y de orden migratorio, estableciendo que aquellas personas que alquilan o a quienes acceden a estos servicios sean personas que estén de manera formal, regular en nuestro país, es decir, que hayan tenido un reconocimiento del Estado peruano a través de un documento de identidad otorgado por Migraciones, en este caso un carnet de extranjería y puedan, a través de estas plataformas, poder validar que esta persona tenga la identidad necesaria y que haya pasado los filtros de seguridad, como por ejemplo Interpol, Requisitorias, entre otros”, expresó García Chunga.

El funcionario detalló que la próxima semana se dará a conocer la plataforma para que los propietarios de hospedajes y personas que alquilan parte de sus inmuebles puedan conocer el mecanismo de registro.

Migrantes venezolanos han llegado en grandes cantidades al Perú en los últimos años. (Foto: Agencia Andina)

“En el caso de hospedajes, normalmente son personas jurídicas o, de repente, una personal natural que tiene este negocio, donde la persona puede pernoctar y lo que va a hacer es un registro en línea de toda la información. Los prototipos de estos sistemas van a estar disponibles la próxima semana porque tenemos 30 días hábiles, de acuerdo con la norma, para ya ir iniciar el proceso, ya que hay un proceso de capacitación”, indicó García Chunga.

“Por el otro lado tenemos a los ciudadanos naturales que alquilan una pieza de su casa. La idea es que ellos estén seguros de a quién le estén alquilando. Muchas veces se reportan los ingresos a los famosos bunker, donde (el propietario dice) le alquiló a alguien, pero no sabe quién efectivamente es”, añadió.

Medida no tendrá impacto por informalidad en el país, asegura experto

Mario Solís Córdova, abogado especialista en Derecho Civil y exgerente general de Migraciones, indicó que la norma emitida por el Gobierno no tendrá impacto para regular la migración, pues recordó que gran parte del sistema de hospedaje y arrendamiento se desarrolla en la informalidad.

Un oficio que tiene 25 años en las esquinas semaforizadas de Lima pero que recién desde el 2019 registra denuncias de agresión gracias a un sector que utiliza la fachada de limpialunas para asaltar o coaccionar a choferes a darle dinero, perjudicando a quienes sí intentan trabajar honradamente. El Comercio siguió los pasos de los limpialunas para el episodio 24 del microprograma #pasaenlacalle

Incluso, remarcó que las nuevas exigencias harán que se desarrolle un mercado informal en el que se ofrecerán arrendamientos o hospedajes sin registro.

Además, Solís Córdova recordó que muchos ciudadanos que se dedican a alquilar parte de su vivienda no desean declarar dicho negocio para no pagar el 5% del Impuesto a la Renta.

“En el caso de los arrendamientos se choca con una enorme informalidad que existe en el país en esta materia. Los contratos de arrendamiento en el Perú la mayoría no son escritos ni se llevan a escritura pública, por motivo económico, porque principalmente los propietarios no desean pagar el 5% del Impuesto a la Renta que generan los arrendamientos”, expresó.

“Tenemos arrendamientos, la gran mayoría de ellos verbales, y cuando la gente venezolana migra normalmente se va a los arrendamientos de cuartos, de pequeños espacios en casa. A esa norma la veo difícil de implementar o que genere una situación realmente efectiva en la realidad. Puede ser una norma con buenas intenciones, pero con poca aplicación”, agregó.

“Todo negocio de hospedaje serio en el Perú tiene registro, eso no varía mucho la situación, solo que ahora este registro se va a compartir en una plataforma pública que ojalá se implemente bien, porque Migraciones padece, desde muchas gestiones anteriores, de problemas en su plataforma informática”, explicó.

“También existe mucha informalidad en el negocio del hospedaje en lugares alejados de la ciudad donde la gente entra sin necesidad de identificarse, y eso es un negocio siempre para alguien”, precisó el especialista.

Advierten de riesgo en el manejo de datos personales

Mirko Medic, asociado senior del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, advirtió que, con la reciente norma del Gobierno, se corre el riesgo de que los datos personales de los extranjeros se puedan utilizar para actos delictivos, ya que se trasladará a los propietarios de los hospedajes o inmuebles en alquiler información valiosa, teniendoen cuenta que muchos de ellos operan en la informalidad.

Además, indicó que esta medida podría tener un impacto en el turismo, ya que muchos extranjeros no desean compartir su información personal, por lo que consideró que esta norma tiene una “naturaleza sensacionalista” y de poca utilidad.

“Se están imponiendo varias obligaciones a cualquier persona que desea alquilar su inmueble a una persona extranjera, y es importante resaltar esto porque no solamente aplica para migrantes, aplica también para turistas. Cualquier persona extranjera que desea alquilar, sea un Airbnb o un hotel, va a tener que dar su información al propietario, y este se lo va a tener que transmitir a Migraciones. Hay una complicación operativa, en primer lugar”, manifestó Medic.

“Otro punto que me preocupa de la norma es la información en sí. ¿Cómo yo protejo esta información? ¿Cómo hago para que un arrendador o propietario malicioso no venda o transmita mi información de extranjero a otras personas? Tal vez en un hotel formal no lo van a hacer”, agregó.

“Están pidiendo bastante información. Están exigiendo documentación de viaje o de identidad, inscribir en el registro de huéspedes y permitir a Migraciones el acceso a la información. Transmitir a Migraciones la nacionalidad, la fecha de nacimiento, sexo, nombres y apellidos, así como fecha de ingreso y probable salida, tipo y número de documento. Es un montón de información”, expresó el especialista.

“Quizás acá en el Perú el tema de datos personales es muy incipiente, muy pequeño, pero en otros países es muy importante. El hecho que le exijas a un turista compartir su información personal lo vas a desalentar a venir y, si lo mezclamos con la inseguridad, vamos a perder muchos turistas”, detalló Medic.