¿Quieres estudiar en el extranjero? El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) estará presente en la feria ExpoPosgrados, la mayor feria de posgrados internacionales en el Perú, donde brindará detalles de la Beca Generación Bicentenario, un programa especial para profesionales peruanos de alto rendimiento que quieran realizar una maestría o un doctorado en una de las mejores universidades del mundo.

En el evento gratuito, que se realizará este sábado 9 y domingo 10 de marzo, también estarán presentes instituciones como The University of Manchester, University of Melbourne, The University of Queensland, University of Leeds, Griffith University, University of Exeter, Universidade do Porto, entre otros.

Para que la información llegue a la mayor cantidad de personas, Pronabec también ofrecerá dos conferencias que estarán a cargo de Jorge Reyes, coordinador en Cooperación Internacional de la Oficina de Coordinación Nacional y Cooperación Internacional (Oconci).

¿Cuándo se realizará y dónde?

El evento se llevará a cabo el sábado 9 y domingo 10 de marzo en el Hotel Country Club, ubicado en la calle Los Eucaliptos 590, San Isidro. Los interesados pueden visitarlo de 2:30 p. m. hasta las 6:30 p. m.