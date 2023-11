Un ciudadano se encontraba descansando en un parque de San Borja cuando fue increpado por un personal del Serenazgo del distrito por estar echado. El sereno le pidió que mantenga una postura adecuada de forma agresiva, por lo que el hombre afectado empezó a grabar su reacción y expuso que fue víctima de discriminación, a través de un video difundido en redes sociales.

A pesar de que el agraviado le explica al personal de Serenazgo de San Borja de que su reacción era desproporcionada, el agente se exaltó más e, incluso, no le permitió acercarse a la sede del municipio, ya que este quería presentar un reclamo. En ese momento la situación se tornó más tensa, pues llegó a empujarlo, según se ve en las imágenes que decidió compartir el ciudadano.

Ciudadano denunció que fue víctima de discriminación por parte de sereno de San Borja

“Estoy en un parque y un señor se me ha acercado, me ha dicho que me retire y yo le pregunté que por qué solo a mí me lo había exigido. Yo todos los días vengo a sentarme, por eso le respondí que no lo haría. Se acercó a mí para manosearme la gorra que tenía puesta, estoy un poco nervioso porque nunca me había pasado esto. (...) Me ha agredido”, dijo en el video que decidió difundir en su cuenta personal de TikTok.

Según el sereno, el ciudadano agredido estaba echado y con la gorra hacia abajo, lo cual no permitía su identificación, por lo cual le pidió corregir su postura. Sin embargo, sí mostró enfado al notar que estaba siendo filmado y en parte de su discurso expuso un argumento clasista.

“El agente municipal aseguró no estar nervioso e incluso le dijo que estaba yendo contra la ley y tenía que respetar. “A mí no me grabes. Yo no tengo por qué estar nervioso, yo te he dicho pon buena postura. Retírate, yo no sé, creo que te has equivocado, yo soy de Serenazgo hermano, tú no estás en cualquier distrito, estás en San Borja, por eso te digo, acá tienes que acatar las leyes (...) No estamos en tu barrio, tú te vas, tú te retiras”, le increpó.