El objetivo de la ordenanza es que restaurantes, discotecas, bares y otros locales de entretenimiento cuenten con un pórtico de detección de armas de fuego o que su personal de seguridad utilice paletas detectoras. De esta manera, se evitaría que estas armas sean utilizadas en lugares públicos y pongan en riesgo la integridad de las personas que asisten a estos centros de recreación.

Canales señaló que las armas deben ser usadas exclusivamente para situaciones de legítima defensa y por parte de personas con la licencia respectiva. Vale precisar que esta medida será una condición obligatoria para el funcionamiento de los establecimientos.

El Comercio conoció que la propuesta anunciada por el burgomaestre de Miraflores aún está siendo evaluada por el área jurídica y técnica. De no haber contratiempos, sería presentada en la siguiente sesión de Concejo Municipal, a realizarse en unos 7 días aproximadamente.

Surco: no es necesario por el momento

Al respecto, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, dijo que en su distrito no existe la necesidad de implementar una medida similar a la propuesta hecha por Miraflores. Resaltó que hasta el momento no ha habido sucesos de violencia donde haya estado involucrada algún arma de fuego en los distintos locales de la jurisdicción.

“En Santiago de Surco no vemos la necesidad de pedirle a los negocios que implementen sistemas de control de armas, no hemos tenido incidentes de este tipo, y por el momento no vemos la necesidad de implementar una medida así”, sostuvo a El Comercio.

Bruce dijo que hasta el momento no ha habido sucesos de violencia en locales de Surco donde haya estado involucrada algún arma de fuego. / DPD

El burgomaestre indicó que solo queda implementar las medidas que ya existen y hacerlas respetar, como lo es la de portar arma con su respectiva licencia y a través del debido proceso. Añadió que en un futuro se podría analizar una medida de restricción en establecimientos dependiendo del contexto.

“Nadie puede cargar un arma si no tiene una licencia. En el caso de Surco, no hemos visto el uso de armas dentro de locales, por lo tanto, no vemos la necesidad de implementar una medida adicional para el control de armas. Si se presentara una casuística lo analizaríamos en ese momento”, comentó.

Por otro lado, respecto a los índices de seguridad ciudadana, Bruce informó que estos vienen mejorando en Surco, aunque todavía los robos al paso se siguen cometiendo como parte de la alta tasa delincuencial en todo Lima.

“En Surco felizmente estamos mejorando en el tema de seguridad ciudadana. Antes, hasta diciembre del año pasado, éramos el octavo distrito con mayor incidencia delictiva, pero hoy somos el número 18. Sin embargo, sigue habiendo robos, asaltos, y creemos que la única manera de combatir este tipo de delitos, que son los que aquejan a nuestro distrito, es con mayor cantidad de gente armada en las calles”, aseguró.

El alcalde expresó nuevamente su posición a favor del uso de armas letales por parte de los serenos, previa capacitación. Argumentó que es necesario darle algún tipo de instrumento a este personal para que el ladrón sepa que el serenazgo puede hacer daño, y se abstenga de hacer sus fechorías donde vea a uno. “También estaríamos a favor de que se les de pistolas paralizadoras. Deben de tener algún tipo de arma, de lo contrario, el sereno pierde su eficacia”, dijo.

San Isidro y La Molina: Se puede evaluar

Otros distritos que albergan también una cantidad importante de establecimientos como restaurantes, bares y discotecas son La Molina y San Isidro. Diego Uceda, alcalde de La Molina, dijo a este Diario que en su distrito se viene desarrollando con éxito el patrullaje integrado, disminuyendo así la tasa delictiva en sus calles.

Pese a ello, no descartó se disponga el uso obligatorio de detectores de armas y paletas en locales. Señaló estar de acuerdo con su probable implementación en otros distritos, como Miraflores, si así lo cree conveniente su municipio.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, dijo que, de tomarse esta medida, primero se buscaría recoger la opinión de los locales y comercios. (Foto: Municipalidad de San Isidro)

“En La Molina se ha reducido el índice delictivo. Por sexto mes consecutivo lideramos el patrullaje integrado. Sin embargo, de necesitarse, podríamos evaluar el uso de detectores de armas y paletas en locales, asegurando siempre la protección e integridad física de los vecinos. Estamos de acuerdo con su uso en la coyuntura de cada localidad que necesite la medida”, indicó.

Por su parte, la alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, tampoco negó que su gestión vaya a disponer esta medida en los establecimientos ubicados en su jurisdicción. De tomarse en cuenta, destacó que primero se buscará consensuar con los locales y comercios a fin de escuchar su opinión al respecto.

De igual forma, precisó que toda propuesta que ayude a fortalecer la seguridad ciudadana siempre será bienvenida, siempre y cuando, antes de ser implementada, cumpla con todos los criterios respectivos y no vulnere los derechos ciudadanos ni de los consumidores.

“Es una medida cuya aplicación en San Isidro vamos a evaluar técnica, normativa y legalmente, tomando en cuenta también la opinión del sector empresarial y comercial del distrito. Toda propuesta que aporte a mejorar la seguridad ciudadana siempre será bienvenida, pero esta debe estar en línea con las competencias municipales para evitar que sea llevada a la vía judicial o declarada como barrera burocrática por Indecopi”, puntualizó.

Últimos episodios de violencia en Miraflores

El pasado 31 de octubre, Felipe O’neill Pérez (41) disparó contra Rosa de Jesús Benavides Torres (32), causándole la muerte instantánea, al interior del restaurante Panchita, ubicado en la intersección de las calles Dos de Mayo y Coronel Inclán, en Miraflores.

Tras lo ocurrido, el hombre salió del establecimiento y se dirigió hacia su auto, que estaba estacionado en el frontis del restaurante. Ya en el interior del vehículo, un Mercedes Benz de color blanco, de placa ALS-130, se disparó con el arma y murió en el acto. Ambos trabajaban en la empresa Niubiz.

En tanto, al día siguiente, el 1 de noviembre, el distrito volvió a ser escenario de otro hecho relacionado con armas de fuego. Cerca de las 8 de la noche, Benito Graffagnino atacó a balazos a su compañero cuando jugaban billar en el bar Molly’s, ubicado en la calle Berlín.

El atacante acusó a la víctima, Francisco Carozzi Martínez, de haberlo estafado mientras juagaban. Fue en ese momento que, sin reparo alguno, saca su arma y le dispara a quemarropa frente a dos mujeres que se encontraban junto a ellos.

Carozzi fue impactado por varias balas de salva. Pese a ello, logró salir del lugar y llegar hasta la comisaría de Miraflores para denunciar el hecho. Luego de ello, fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa para que reciba atención médica.