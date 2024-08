En 11 días iniciará el juicio oral contra el feminicida Sergio Tarache Parra. En ese marco se conoció que la Fiscalía solicitó 30 años de cárcel para él y no cadena perpetua, decisión que ha sido duramente cuestionada por la madre de Katherine Gómez, quien recordó que el individuo actuó con premeditación, violencia y crueldad.

Como se recuerda, el sujeto roció combustible a la joven y la quemó viva en la vía pública el 18 de marzo de 2023. Posteriormente, huyó del país y se escondió en Colombia; no obstante, un mes después fue ubicado y arrestado. En enero de este año lo extraditaron al país y, desde entonces, está recluido en el penal Ancón a la espera del juicio oral, el cual ha sido programado para el 3 de setiembre .

Cynthia Machare consideró que existen suficientes indicios para que Sergio Tarache sea condenado a cadena perpetua por acabar con la vida de la joven.

La progenitora, quien lleva más de un año exigiendo justicia, dijo sentirse apenada y decepcionada del Ministerio Público porque no ha cumplido con su palabra, ya que en un inicio le habrían asegurado que iban a solicitar la máxima sanción contra el sujeto que actuó con alevosía y gran crueldad en agravio de Katherine Gómez.

“A mí me dijeron que correspondía la cadena perpetua. Y yo les pido eso, cadena perpetua. Es la única forma en que podré estar tranquila. Si no le corresponde, como dicen ellos, la cadena perpetua, la verdad que estoy decepcionada, porque en su momento ellos me prometieron algo a mí , y esperé como ciudadana y como madre que me cumplieran”, expresó en los medios de comunicación.

Finalmente, la madre de familia instó a las autoridades a actuar con rapidez en este caso a fin de que termine cuanto antes. “Quiero que acabe todo esto, que le den una condena para que pague su delito y nosotros podamos empezar de nuevo”, subrayó.