La delincuencia sigue ganando terreno y prueba de ello es que por cuarta vez han asaltado una casa de apuestas de San Juan de Miraflores. Esta última vez se llevaron 1500 soles que eran las ganancias del día. La encargada del local se encuentra sumamente asustada.

En un inicio, los hampones se hicieron pasar como clientes; sin embargo, luego de unos minutos mostraron sus verdaderas intensiones al acercarse a la caja registradora y llevarse todo lo que estaba a su alcance. Uno de los delincuentes, incluso, se subió al mostrador para agarrar la mayor cantidad de dinero posible.

La dueña del negocio comentó que unos jóvenes de la zona ya le habían advertido de este nuevo robo. Ella, a fin de evitarlo, dio aviso a la PNP, que solo se acercó un día a vigilar el negocio. “Luego ya no vimos presencia de los uniformados”, lamentó.

“Nosotros avisamos a la comisaría, al Serenazgo, pero luego ya no volvieron a venir pese a que antes ya nos han robado. A pesar de los robos, del aviso, no vienen. Otros negocios nos han dicho que también les han robado, hasta carros dicen que les han quitado. Nosotros necesitamos un patrullaje fijo ”, indicó la mujer, quien prefiere no mostrar su rostro por miedo a represalias.

La dueña de la casa de apuestas dijo sentirse expuesta y teme que estos asaltos sigan replicándose. Hasta el momento, los delincuentes del último robo no han sido capturados. En las cámaras de seguridad se observa que uno de ellos es de contextura delgada y lleva una camisa celeste con gorra blanca.