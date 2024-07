Como parte de su estrategia para combatir esta situación, el Estado proporciona suplementos de hierro a los establecimientos de salud para que estos los distribuyan a los casos que requieran, ya sea para fines preventivos o de tratamiento de la anemia. Sin embargo, al parecer muchos de estos centros no contarían con stock de estos productos.

Recientemente, el químico farmacéutico Javier Llamoza, mediante su cuenta de X, precisó que 1.385 establecimientos de salud se encuentran desabastecidos con sulfato ferroso, suplemento proporcionado por el Estado para la prevención y tratamiento de la anemia. Esto, comentó, se da en un contexto de recrudecimiento de esta afección en el país durante los últimos meses.

Tras consultar la plataforma de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) y el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (Sismed), el experto mostró que son principalmente establecimientos de salud de Lima Sur los que registran estar desbastecidos con dicho suplemento.

Es decir, los pacientes (niños) que acuden a dichos centros acompañados de sus padres no encuentran sulfato ferroso, pese a tener déficit de hierro y en muchos casos un cuadro de anemia ya diagnosticado. Los padres se verían obligados a adquirir este suplemento con sus propios medios en farmacias o boticas. Otros, en cambio, decidirían no hacerlo debido al costo.

¿Qué es y para qué sirve el sulfato ferroso?

Jessica Huamán decana Colegio Nutricionistas de Lima, precisó a El Comercio que existen principalmente dos suplementos que se les brinda a los niños tanto para la prevención como para el tratamiento de la anemia. Además del sulfato ferroso está también el denominado complejo polimaltosado férrico, el cual incluso suele ocasionar menores efectos secundarios en comparación con el otro suplemento.

Por ejemplo, el sulfato ferroso puede ocasionar estreñimiento, náuseas, heces oscuras, en cambio el polimaltosado férrico no produces dichos cuadros. Con respecto a este suplemento, Huamán refirió que también habría un déficit en los establecimientos de salud. “De hecho, varios colegas del centro de salud de primer nivel nos han manifestado que tienen un desabastecimiento también del polimaltosado. Este y el sulfato son suplementos importantísimos que sirven para el tratamiento y prevención de la anemia”, dijo.

Acudir a un centro de salud para descartar un cuadro de anemia o identificarla a tiempo es muy importante.

La especialista contó que los bebes a partir de los 6 meses de edad tiene un bajón de las reservas de hierro que tiene en su cuerpo, con mucha más razón si es que ha sido prematuro, si tuvo bajo peso al nacer o si su madre tiene anemia. Además, a partir de los 6 meses, que termina la lactancia materna exclusiva, se inicia la alimentación complementaria, donde si no se incluye alimentos ricos en hierro se puede desencadenar la anemia.

“Actualmente, 43,1% de menores de 3 años tiene anemia en nuestro país. Asimismo, el 62% de los bebes de 6 a 8 meses también tiene la enfermedad. Esto quiere decir que la prevalencia está a partir de los seis meses hasta los ocho y justamente es en este periodo en donde hay mayor importancia de la suplementación”, detalló Huamán.

No solo son los bebes. También en la gestante se considera la suplementación obligatoria para poder prevenir la anemia, porque una madre con anemia también supone un bebe con bajo peso al nacer, un bebe prematuro o incluso puede generar también muertes maternas debido a una mayor hemorragia durante el parto.

“No se debería normalizar el desabastecimiento sobre todo en centros de salud de primer nivel, en donde la madre generalmente acude para que puedan identificar la anemia y puedan estos suplementos para poder prevenirla o tratarla. Y en este caso sí, particularmente como profesional, lo veo bastante grave. Recuerdo que hace algunos meses El Comercio también hizo una denuncia pública sobre un menor presupuesto otorgado para la compra de suplementos para la erradicación de la anemia en el país”, comentó.

Huamán agregó que de acuerdo a su experiencia, ha podido conocer que hay un desabastecimiento en centros del primer nivel de Lima Sur. En tanto, no solo no se encuentran suplementos, sino que también hay una brecha de bastante grave de nutricionistas. En Villa el Salvador, sostuvo, les han manifestado que de todos los centros de salud hay solo un nutricionista. “Vemos que hay déficit de medicamentos pero también de personal de salud idóneo para abordar la anemia”, expresó.

“Según nos han manifestado las mismas madres o incluso actores sociales, con quienes hemos conversado cuando hemos asistido a las instancias de articulación local de lucha contra la anemia, es que en el centro de salud les dicen que compren el suplemento sulfato ferroso porque no hay en stock. Y al fin al cabo la madre no lo compra porque puede ser muy caro o porque no ha recibido una orientación adecuada. También nos han manifestado que no encuentran citas médicas, por ejemplo, todo esto puede generar una situación que termine mermando la salud del niño”, acotó.

Según el Endes 2023, en poco más de la mitad de regiones del país ha disminuido la tasa de consumo de suplementos de hierro.

De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2023, el 32% de niños de 6 a 35 meses de edad había consumido suplemento de hierro en los últimos 7 días del estudio. Es por eso, añadió, que se podría presumir que esta problemática no viene de ahora, pues llevaría y buen tiempo. A todo esto se suma la falta de algunos implementos necesarios para poder identificar la anemia, como los hemoglobinómetros.

“Cuando hemos ido a centros de salud de primer nivel nos dicen que no existen los hemoglobinómetros, están malogrados o son muy pocos. Eso también es algo con lo que debería equiparse los centros de salud para identificar la anemia, porque si no los tiene no van a poder saber si el niño tiene anemia o no”, expresó.

¿Qué responde el Minsa?

Consultado por este tema, Daniel Aspilcueta, tutor nacional en el Manejo Preventivo y Terapéutico de la Anemia del Ministerio de Salud (Minsa), respondió a El Comercio que tanto en el caso del sulfato férrico, como del polimaltosado férrico hay suficiente stock en los establecimientos de salud hasta el momento. Dijo que existe una reserva de tres a cuatro meses de ambos suplementos.

“En el caso de ambos hay suficientes unidades en este momento, cuando digo suficiente es tres, cuatro o más meses de reserva. Esa es la información que yo tengo. Es como una cadena, cada centro de salud tiene una cantidad de acuerdo a su rotación. Y se tiene un almacén central, que se va reponiendo de acuerdo al consumo. En resumen, no hay escasez”, aseguró.

Experto del Minsa aconsejó a los padres llevar a sus hijos a temprana dad a los establecimientos de salud para recibir suplementos de hierro. (Foto: Difusión)

Más bien, Aspilcueta dijo que el problema resulta ser al revés: las personas no están consumiendo los suficientes suplementos como quisieran. Señaló que debido a las altas tasas de anemia en el país hay una necesidad de que las personas, principalmente los niños, consuman hierro y accedan a los mencionados suplementos. Agregó que los padres no deben dejar de llevar a sus niños a los establecimientos de salud para que sean evaluados y detectar a tiempo un cuadro anémico.

“Hay suficiente (suplementos) para varios meses, sobre todo en Diris Lima Sur, que creo que es la mayor preocupación. Más bien lo que hay que promover es que la población coman bien, es decir, lo que necesitan. El hierro está básicamente en los en los productos animales, en vísceras, también hay un poco de hierro en los vegetales”, dijo.

El vocero del Minsa explicó que los niños en crecimiento deben suplementarse con hierro para que este ayude a su desarrollo, sobre todo de los músculos y el sistema nervioso. Al ser un micronutriente escaso, el hierro no es fácil de absorber. Por eso, dijo que es muy importante que los padres lleven a sus hijos al centro de salud para que en caso se requiera puedan brindarles los suplementos necesarios o el tratamiento adecuados si se detecta algún déficit de hierro en su organismo.

Saber elegir alimentos ricos en hierro es muy importante para contrarrestar la anemia. Se debe priorizar aquellos con altos niveles de proteínas. (Foto: Minsa)

“Tenemos los insumos, el objetivo del Minsa no es tener un almacén de medicamentos con hierro sino que se usen para beneficio del desarrollo de los niños, porque si tiene mucho tiempo con déficit de hierro ese crecimiento no va a ser tan bueno”, comentó.

Aspilcueta añadió que existen varias etapas en la vida de una persona en que necesita se le suministre más hierro. La primera de ellas es cuando la mujer está embarazada. Enfatizó que en ese momentos es donde el sulfato ferroso y la polimaltosa de hierro son herramientas muy importantes.

Prevenir y tratar a tiempo la anemia

Una alimentación rica en hierro durante la lactancia puede prevenir la anemia, no solo en la madre sino también en el bebe. Durante el embarazo, la mamá necesita un aporte energético adecuado que incluya una cantidad suficiente de hierro. No obstante, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 40% de las mujeres embarazadas en el mundo sufren de anemia y casi a la mitad se le atribuye la carencia de hierro.

Este requerimiento de hierro no se detiene después del nacimiento. Durante la lactancia, la madre debe continuar con una alimentación balanceada para asegurar que el pequeño reciba todos los nutrientes esenciales a través de la leche materna. El hierro se convierte en la base para el correcto desarrollo del menor durante sus primeros años de vida.

Los controles regulares y las pruebas de sangre pueden ayudar a detectar y tratar la deficiencia de hierro a tiempo. Algunas señales de bajos niveles de hierro son:

En la madre:

Fatiga y debilidad: Si sientes un cansancio extremo y falta de energía, podría ser un indicio de anemia .

. Palidez: La piel y las encías pálidas pueden ser señal de bajos niveles de hierro.

Mareos y dificultad para concentrarse: Estos síntomas también pueden indicar una deficiencia de hierro.

En el bebe: