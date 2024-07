El nombre de Sebastián Palacín nuevamente está en el ojo de la polémica. El mismo personaje que hace un par de años, confesó haber ultrajado a una chica -aunque luego dijo que era un experimento social- ahora está inmerso en una serie de denuncias en su contra por emitir una serie de comentarios negativos en agravio de restaurantes y otros negocios de venta de comida.

Sebastián Palacín, quien cambió su nombre a “Palaking Food”, utiliza sus cuentas de Instagram y Tik Tok para ofrecer sus servicios de influencer mostrando videos reviews (reseñas u opiniones) de la comida que se sirve en los locales que visita.

A través de sus redes, envía mensajes a muchas marcas peruanas, a quienes les ofrece visitar sus locales y hacer un review por un pago de 100 dólares, aparte, claro está, de los productos que el negocio desee promocionar. Es decir, ofrece publicidad a cambio de dinero y un poco de comida.

Este es el mensaje que envía Palacín a distintos restaurantes: “Hola cómo estás me llamo Sebastián y soy Palaking, quería saber si les gustaría un video publicitario para mostrar sus productos en mi canal (por la comisión de $100 USD + productos que deseen promocionar). Sin más convérsenme qué les parece esta propuesta para poder brindarle más detalles. Muchas gracias por su tiempo”.

Como es comprensible, muchos emprendedores nunca le respondieron, nunca vieron el mensaje o decidieron ignorarlo, pues están en todo su derecho de aceptar o no la propuesta. Sin embargo, estos locales refieren que Palacín, presuntamente por venganza, acude a estos negocios y granda videos en los que hace un mal rewiev de la comida, lleno de criticas, y lo sube a sus redes.

Uno de los afectados es el local Donoso, que se especializa en diversos tipos de hamburguesas. Uno de sus dueños comentó su experiencia a través de Twitter. Dijo que luego de rechazar la publicidad ofrecida por un “influencer” este acudió a su local para realizar un rewiev no tan auspicioso. Asimismo, indicó que conoce otros negocios a los que les ha otorgado una calificación baja también por el mismo tema.

Muchos amigos restauranteros me han contado que ese es el accionar del “Influencer sincero” y ninguno de ellos aceptó la propuesta de pago y oh sorpresa también les hizo un review bajo.

“Un “Influencer” se regala para trabajar conmigo (me quiso cobrar $100 para hacer un review “sincero” MU KING) , por razones éticas y morales no trabajo con él, de ahí va al local y dice que está decepcionado. Muchos amigos restauranteros me han contado que ese es el accionar del “influencer sincero”, ninguno de ellos aceptó la propuesta de pago y oh sorpresa también les hizo un review bajo”, narró.

En tanto, el dueño de Donoso agregó que cada local es libre de elegir si acepta o no, ya que depende del gusto cada quien, sin embargo, sostuvo que si alguien cobra para ir a realizar ¿reviews estos difícilmente sean del todo sinceros.

Presunto caso de violación

En abril del 2022, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por 60 días contra Sebastián Palacín Newell, por la presunta comisión del delito de violación en perjuicio de unas dos jóvenes. La investigación estuvo a cargo del Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima.

Palacín, hijo del expresidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Julián Palacín, relató el suceso mediante un video difundido en TikTok. Contó que se reunió con un amigo y con dos mujeres en estado de ebriedad y tuvieron relaciones mientras una de ellas estaba dormida.

No obstante, tras la ola de rechazo e indignación generada por sus declaraciones, Sebastián Palacín eliminó el video y sostuvo que lo expresado sobre la presunta violación no fue real. Aseguró que el video era parte de un “experimento social para medir las reacciones de las audiencias”.

Por su parte, Julián Palacín, su padre, escribió en Twitter un mensaje en el que dijo sentir el “más profundo dolor” por todo lo que estaba aconteciendo y lamentó las expresiones vertidas por su hijo. “Serán las autoridades correspondientes y mi hijo quienes aclaren este tema con la verdad por delante”, acotó.

En octubre de ese mismo año, la denuncia de violación sexual contra Sebastián Palacín fue archivada debido a que no se identificó a la víctima.

Consecuencias penales

Jimmy Sotomayor, abogado experto en litigios penales, detalló a El Comercio que tomando en cuenta las denuncias y reportes en redes sociales sobre el accionar que estaría llevando a cabo Palacín, se identificaría el delito de la injuria , en este caso la buena reputación de las personas jurídicas, es decir, los restaurantes a los que hace mención en sus reviews.

“Identifico un primer delito, un delito privado de injuria, contra el honor, en este caso la buena reputación de las personas jurídicas. El Tribunal Constitucional ya lo ha reconocido, así como las personas tienen derecho al honor, las personas jurídicas, en este caso los restaurantes, tienen derecho a la buena reputación”, señaló.

Sotomayor explicó que el hecho de atribuir a estos locales expresiones en son de venganza y en clara represalia por no haberle aceptado un canje o auspicios a esta persona configuraría el delito de injuria. Si bien no hay una pena de cárcel para este delito, indicó que sí hay una prestación de servicio comunitario que puede ser de entre 10 a 40 días, así como una pena de entre 60 a 90 días días multa, que básicamente es el pago de un determinado monto de acuerdo los ingresos que tenga el agresor.

“Otro tema que se es que los locales habrían sindicado que Palacín los estaría extorsionando. Para determinar esto habría que ver si hay alguna conducta adicional de esta persona, es decir, si ha condicionado a los negocios o los ha amenazado expresamente a razón de que si no le aceptan su publicidad o no le pagan determinado monto les va a hacer una mala campaña. Eso no se ha visto específicamente, o no se sabe a ciencia cierta. Por lo tanto el delito de extorsión no calzaría”, precisó.

En tanto, el abogado sostuvo que para el delito de injuria, la forma de proceder es mediante una querella privada. El Ministerio Público no interviene, sino que el o los afectados tendrían que presentar directamente esta querella ante el Poder Judicial. Vale decir que el delito de injuria está regulado en el articulo 130 del Código Penal peruano.

El Comercio intentó comunicarse con Sebastián Palacín a través de sus redes sociales pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, se defendió de las denuncias en su canal de Tik Tok defendiendo su crítica a locales de comida: “¿Cuál es la diferencia entre un influencer endiosado que te va a decir si la comida es fea o no, versus una agencia de influencers que te van a decir lo que sea para que consumas? Cuidado a quién sigues. Ojo con los influencers que te prometen la gloria y al final los clientes salen desanimados”, sostuvo.