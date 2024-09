Este viernes en la mañana, luego de ser detenido preliminarmente en una clínica de San Borja, Andrés Hurtado pasó por una audiencia de control de identidad en la Prefectura de Lima, donde le hicieron preguntas personales, las cuales no supo responder.

Ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, el excómico aseguró que no recuerda su número de celular, asimismo, dijo no tener claro los montos mensuales que recibe por su trabajo. En otro momento, no brindó la dirección de su vivienda, pues comentó que el dueño del departamento que alquila le ha pedido que se retire ante las graves acusaciones en su contra.

Sorprendentemente, durante el interrogatorio, Andrés Hurtado reveló que consiguió un nuevo trabajo, pero esta vez alejado de los reflectores y la pantalla chica. Frente a las autoridades señaló que tiene un vínculo laboral con el centro médico ‘Molisalud’; sin embargo, esta versión fue desmentida por el propio hospital horas después.

“Ante las versiones propaladas por el señor Andrés Hurtado que trabajaría en nuestra representada, señalamos: la referida persona jamás ha mantenido, ni mantiene, contrato laboral con nosotros ”, sentenciaron.

Comunicado 'Molisalud'

En comunicación con un medio local, el representante de ‘Molisalud’ dijo sentirse sorprendido por las declaraciones que dio el éxcomico en la Prefectura de Lima, a donde fue trasladado en el marco de su detención preliminar por 7 días.