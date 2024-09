El conductor de televisión Andrés Hurtado participó en la audiencia de control de identidad en la sede de la Prefectura este viernes 20 de septiembre, luego de ser detenido preliminarmente la noche anterior por el presunto delito de cohecho activo específico. En sus declaraciones, el popular ‘Chibolín’ reveló que padece cuatro enfermedades, entre ellas, TDH.

En su declaración, Andrés Hurtado reconoció que no terminó el colegio y que solo llegó hasta quinto de primaria debido a su condición. En esta misma línea, aseguró que no recuerda su número de teléfono.

“Si pudiera mandarme un médico porque yo tengo TDH, por eso tengo quinto de primaria, los niños con TDH no pueden estudiar. Yo, desde el colegio, tengo todo rojo, nunca he tenido un azul. No sé el número (de su teléfono celular), tengo que explicarle”, explicó el conductor de televisión.

Asimismo, tuvo una peculiar respuesta al ser consultado por sus ingresos mensuales. “Créame señor juez que no podría calcular, soy un desordenado más. Hay mensualidades que podrían pasar los 100, 200 mil, como hay meses que no hay facturación. A veces solo llegaba a 10 mil”, dijo.

Chibolin no recuerda su celular cuando juez le pregunta: "Tengo TDH, por eso no acabé el colegio"

Como se recuerda, el arresto al conductor de televisión se da como parte de la investigación por presuntamente haber recibido un millón de dólares para gestionar, junto a la fiscal Elizabeth Peralta, la devolución de un lote de oro a Javier Miu Lei. La medida fue dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia.

Según informó América Noticias, el presentador de televisión fue detenido por agentes de la Dirandro y de la Diviac en la clínica Novo Q, ubicada en la avenida De las Artes Sur, en San Borja, donde se venía atendiendo desde hace más de una semana. Hasta el lugar llegó su abogado, Julio Rodríguez.

¿Por qué es investigado Andrés Hurtado?

La polémica situación se produce luego que Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, reveló en el programa “Beto a Saber” de Willax TV que su primo Javier Miu Lei le entregó un millón de dólares a Andrés Hurtado para que gestione, junto a la fiscal Elizabeth Peralta, la devolución de 200 kilos de oro incautado por las autoridades.

Chibolin no se acuerda cuanto gana al mes: "A veces nada"