Iván Siucho, empresario y hermano de Ana Siucho y cuñado del futbolista Edison Flores, reveló que se reunió con Andrés Hurtado ‘Chibolín’, para solicitarle ayude al tío de Javier Miu Lei en un tema “legal y de requisitoria” dentro del caso ‘Club de la Construcción’ de Odebrecht.

En el documento que consta su confesión sincera, Iván Siucho pide a su hermano Roberto Siucho, le presente a Andrés Hurtado, ya que Miu Lei le dice “si podía conversar con ‘Chibolín’.

“Roberto me saca de la reunión para los primeros días de mayo. Es ahí donde yo conozco al señor Andrés Hurtado y le traslado la interrogante de mi primo Javier Miu Lei y él me dice que me iba a dar respuesta en unos días”, indica Iván Siucho.

Luego, el exconductor de televisión se reunión con Miu Lei y Siucho, y les comentó que no podía ayudarlos en el tema, sin embargo, sí en otros de lavado de activos.

“Andrés Hurtado se comunica con nosotros, nos cita a su domicilio y nos indica que no podía ayudarnos con ese tema y que él encantado podría ayudarnos en cualquier otro tema de Lavado de Activos porque su “Madre” o “Mami” era la Dra. Elizabeth Peralta Santur”, se lee en el documento oficial.

Cabe señalar que, actualmente, la Fiscalía detuvo de manera preliminar de siete días contra Andrés Hurtado por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo. El presentador de TV se encuentra en la sede de la Prefectura, Cercado de Lima, donde permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones y pasa el control de identidad a cargo de las autoridades.

El Caso

Todo empezó cuando Ana Siucho, hace dos semanas, reveló en el programa “Beto a Saber” de WillaxTV que su primo Javier Miu Lei le entregó un millón de dólares a Andrés Hurtado para que gestione, junto a la fiscal Elizabeth Peralta, la devolución de 200 kilos de oro incautado por las autoridades.