Este viernes 20 de septiembre, El conductor de televisión Andrés Hurtado participa en la audiencia de control de identidad en la sede de la Prefectura, luego de ser detenido preliminarmente en la noche del jueves 19 de setiembre por el presunto delito de cohecho activo específico.

En su declaración, el popular ‘Chibolín’ aseguro que padece hasta cuatro enfermedades, incluido TDH e Hipertensión. Por si fuera poco, Hurtado aseguró ser el único caso en el mundo que tiene 6 tipos de Covid.

“Cuatro cosas, si es que se pudiera… Me pudiera ayudar con un neurólogo porque cuando éramos niños no sabíamos que era TDH, yo no puedo hacer teatro, cine, nunca nada que sea estudiar un reglón porque no lo aprendo. Soy Hipertenso, tomo nueve pastillas diarias porque tengo arritmias, esta semana han subido. Hace 20 días estaba internado en la Clínica San Pablo, soy el único caso en el mundo que tiene 6 covid y acabo de darme de alta hace 22 días”, contó el presentador de televisión.

“Me siento bien, no es una película hindú, pero antes de ayer mi glucosa hizo 189, solamente sube y baja, pero solamente tengo cuatro enfermedades”, agregó, incluyendo una operación que se hizo hace algunos años.

Chibolín hace larga lista de sus enfermedades y condiciones: tiene hasta covid

El arresto al conductor de televisión se da como parte de la investigación por presuntamente haber recibido un millón de dólares para gestionar, junto a la fiscal Elizabeth Peralta, la devolución de un lote de oro a Javier Miu Lei. La medida fue dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia.

Según informó América Noticias, el presentador de televisión fue detenido por agentes de la Dirandro y de la Diviac en la clínica Novo Q, ubicada en la avenida De las Artes Sur, en San Borja, donde se venía atendiendo desde hace más de una semana. Hasta el lugar llegó su abogado, Julio Rodríguez.

¿Por qué es investigado Andrés Hurtado?

La polémica situación se produce luego que Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, reveló en el programa “Beto a Saber” de Willax TV que su primo Javier Miu Lei le entregó un millón de dólares a Andrés Hurtado para que gestione, junto a la fiscal Elizabeth Peralta, la devolución de 200 kilos de oro incautado por las autoridades.

Chibolin no recuerda su celular cuando juez le pregunta: "Tengo TDH, por eso no acabé el colegio"