Beca 18 es un concurso público en el que el Estado peruano, a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación, otorga becas de acceso a la educación superior, en estricto orden de mérito, a jóvenes con buen rendimiento académico y de escasos recursos económicos, en condición de vulnerabilidad o en situación especial para que estudien y culminen una carrera en una institución educativa de calidad del país.

La convocatoria 2023 para postular a Beca 18 culmina el 13 de octubre a las 5.30 p. m. y se ofrecen 5000 becas para jóvenes de todo el país. El concurso cuenta con ocho modalidades y cada una tiene requisitos específicos que todo interesado debe revisar en las bases del concurso publicadas en www.pronabec.gob.pe/beca-18

Entre los principales requisitos figuran ser peruano o peruana, cursar quinto de secundaria o haber concluido el colegio en la Educación Básica Regular (EBR) o Educación Básica Alternativa (EBA) o Educación Básica Especial (EBE) y acreditar alto o buen rendimiento académico en los dos últimos grados de la secundaria.

El concurso se divide en dos etapas. La primera es la preselección que se inicia con la postulación y que incluye el Examen Nacional de Preselección (ENP). Luego de la prueba, solo los preseleccionados pasan a la etapa de selección, que se desarrolla a inicios del 2023, y ellos serán quienes concursarán por las 5000 becas integrales.

A continuación, resolvemos algunas dudas que pueden generarse en torno al concurso:

Es verdad que…

Beca 18 es una beca integral, ya que cubre de costos académicos como del examen o carpeta de admisión (cuando corresponda), matrícula y pensión de estudios (cuando corresponda); así como gastos no académicos, entre ellos la movilidad local, alimentación, alojamiento (cuando corresponda), y acompañamiento socioemocional y de bienestar.

Puedes postular si estudiaste en un colegio particular, pues no es impedimento para participar. Si postulas a la modalidad Ordinaria, debes acreditar la clasificación socioeconómica de pobreza o pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Puedes postular si estás estudiando o estudiaste un curso de idiomas. No obstante, sí es un impedimento haber cursado o estar cursando estudios superiores en una universidad o instituto. En la modalidad Repared es impedimento estar cursando estos últimos estudios, no si ya los has culminado.

Puedes ser sancionado si proporcionas información falsa. Esto debido a que los datos que se registran en el expediente de postulación, durante las diferentes etapas del concurso, tienen carácter de declaración jurada, por lo que los postulantes se sujetan a las consecuencias generadas en caso se compruebe fraude o falsedad.

Es falso que…

Solo obtendrás una beca si ingresas a una universidad pública. La institución es elegida por el postulante, ya sea pública o privada que esté dentro de la lista de instituciones elegibles que se publicarán pronto en la página web. Cabe resaltar que, según la institución que elijas, se te asignarán un puntaje como se detalla en las bases, por ejemplo, si eliges una institución pública se asigna un puntaje adicional.

Estás impedido de postular si tu hermano es becario del Pronabec. Sin embargo, sí estarás impedido si tienes un familiar que trabaja de forma directa o indirecta en el Pronabec.

Para postular a la preselección ya debes haber ingresado a la universidad. Recién necesitarás este documento si eres declarado preseleccionado y postulas a la Etapa de Selección.

Solo necesitas rendir el ENP para ganar la beca. Los resultados que obtengas en la prueba te permitirán ser preseleccionado, condición que se requiere para postular a la Etapa de Selección, en la que competirás con otros talentos, en la modalidad elegida, por una de las becas.

Habrá puntaje en contra por pregunta mal respondida en el ENP. Las preguntas que se respondan de forma incorrecta no tendrán puntos en contra. Recuerda que son 60 preguntas en total, en el que se incluyen 30 de razonamiento matemático y 30 en razonamiento verbal.

Luego de acabar la carrera debes trabajar gratis para el Estado peruano. Solo debes cumplir con el Compromiso de Servicio al Perú que consiste en ejercer tu profesión y acreditar estas labores durante los tiempos establecidos en las bases de las convocatorias.

Dato

Para más detalles de la convocatoria, los interesados pueden revisar la página web de Pronabec. También puedes realizar tus consultas a través del Facebook del Pronabec, la línea gratuita 080 00 00 18, la central telefónica (01) 612 82 30 o por el WhatsApp institucional 966 429 596.