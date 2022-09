Gran acumulación de basura se reporta en los exteriores del Estadio Nacional donde anoche se realizó el primer concierto de la banda británica Coldplay en Lima.

MÁS INFORMACIÓN | Coldplay en Lima: aficionados de la banda británica treparon rejas de Estadio Nacional para entrar a concierto

Un recorrido realizado por América Noticias esta madrugada muestra la acumulación de residuos en calles y avenidas situadas alrededor del recinto deportivo, lo que genera incomodidad en los vecinos de la zona.

Imágenes muestran que en el ingreso a la zona norte del Estadio Nacional, por la avenida Paseo de la República, aparecen tirados paquetes de comida, bolsas de papel, utensilios de plástico, entre otros residuos.

Mientras en la zona occidente del Estadio Nacional la basura luce acumulada hasta el Parque de la Reserva.

VIDEO RECOMENDADO La banda británica Coldplay dio su primer concierto en Lima como parte de su gira mundial 'Music of the Spheres' para cantar sus más grandes éxitos para miles de fans que llenaron el Estadio Nacional, la cantante cubana estadounidense Camila Cabello calentó los motores en el recinto antes de la presentación de Chris Martin. (Fuente: América TV) Asistentes al concierto de Coldplay dejaron calles y avenidas llenas de basura Calles y avenidas llenas de basura dejó la primera fecha de la banda británica Coldplay en su gira por Latinoamérica, restos de empaques de comida y otros residuos quedaron regados por la pistas y veredas. Por otro lado, otro grupo de fanáticos colocaron sus carpas a las afueras del Estadio Nacional para asistir al segundo día de la banda de Chris Martin. (Fuente: América TV)





No obstante, este panorama no importa a los seguidores de Coldplay quienes asistirán hoy, miércoles 14 de septiembre, al segundo concierto que brindará la agrupación liderada por Chris Martin.

LEE MÁS | Coldplay en Perú: fans continúan acampando en exteriores del Estadio Nacional a horas del concierto

Los fanáticos instalaron sus carpas y pernoctaron esta madrugada a la espera de ser los primeros en ingresar esta tarde al Estadio Nacional, para elegir una mejor ubicación y poder ver de cerca a su grupo favorito.

Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion y Phil Harvey llegaron al Perú para dos shows que tienen programados en Lima en marco de su gira Music of the Spheres. Hoy es el segundo concierto.