Este martes se confirmaron once casos del temido coronavirus (Covid-19) en Lima, Arequipa y Huánuco, desde que el viernes se conoció el primer paciente importado, y entre los afectados se cuentan dos escolares de colegios particulares. Este es el escenario a pocos días del 16 de marzo, fecha de inicio para el Año Escolar. Cerca de seis millones de estudiantes de educación básica regular irán a las escuelas en todo el país.

Frente a esto, el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) pidió que se suspenda el inicio de clases como parte de una declaración de emergencia de las instituciones educativas pues, aseguraron en comunicado, el 60% de colegios no cuenta con servicios básicos.

Hasta la fecha, solo se han suspendido las clases en el colegio Newton College, donde estudia el menor de siete años con coronavirus. Tras conocerse el caso de una menor de 15 años, también se suspendieron las clases en la región Huánuco, tanto para colegios privados y públicos. Así lo dispuso la Dirección Regional de Educación (Dre) Huánuco y se retomarán las labores el próximo 23 de marzo.

Pese a ello, el Ministerio de Educación (Minedu) ha señalado que no se suspenderá el inicio del Año Escolar 2020. La viceministra de gestión pedagógica, Patricia Andrade, indicó a El Comercio que no existe aún una situación que amerite una suspensión de clases. "En eso queremos ser muy cautelosos, poniendo por delante tanto el bienestar como el derecho a la educación”, indicó. Sin embargo, algunos especialistas piden que se revalúe la decisión.

Revaluar por seguridad

Marilú Martens, ex ministra de Educación, consideró que dicho sector debería revaluar la posibilidad de suspender el inicio de clases, atendiendo las normas técnicas del Ministerio de Salud (Minsa), pues las escuelas son espacios propicios para cualquier tipo de contagio.

“Yo sí creo que deberíamos revaluar el inicio de clases. Lo más importante es evaluar la salud, la seguridad de los estudiantes. No es ser alarmistas, es estar un paso adelante. Tomar medidas previas es mejor que buscar soluciones posteriores”, dijo Martens en comunicación con este Diario, pues en pocos días han aparecido varios casos rápidamente.

Además, recordó que durante su gestión vivieron un escenario similar con El Niño costero del 2017, cuando se tuvo que suspender las clases. “Tuvimos que postergar las clases porque no teníamos la infraestructura adecuada para atender a los estudiantes y no podíamos ofrecer los indicadores de salubridad en las escuelas”, dijo pues algunas estaban inundadas o no tenían baños.

En ese mismo sentido, el especialista Gonzalo Galdós consideró como una buena decisión que se postergue el inicio del Año Escolar, aunque el tiempo de recuperación de clases podría significar un problema para las escuelas públicas. “El periodo de incubación (del coronavirus) es de 14 días. A lo mejor es una buena decisión tomarse esos 14 días y evitar dificultades. Pero al mismo tiempo es muchísimo para recuperar el año escolar”, puntualizó, pues hay un periodo en el que no se muestran síntomas por el coronavirus.

Galdós consideró que el Minedu debería tomar una decisión hasta el fin de semana para definir el inicio de clases. Por otro lado, la suspensión por sectores también podría ser una opción. “Creo que la sectorización, la regionalización en las decisiones puede ser una alternativa”, indicó.

Por lo pronto, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció que se entregará un kit de limpieza a los escolares valorizado en S/3.400 por cada cien estudiantes. Esto consiste en papel toalla, papel higiénico, jabón, bidones de agua, lejía, escobillas, entre otros utensilios de aseo, pues una de las principales recomendaciones del Minsa es el correcto lavado de manos.

