Una familia se encuentra devastada y sumergida en el dolor porque desde hace días no tiene noticias de Leyla Yaneli Cristóbal Penadillo. La angustia se agudizó este sábado luego que el principal sospechoso de la desaparición fue hallado muerto en El Agustino.

Roberto Palomino Romero había sido detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) para que brinde su manifestación sobre este caso que se abrió el 30 de diciembre. La familia señaló al sujeto como responsable por ser la última persona que estuvo al lado de la profesora de 27 años.

Los parientes de la docente presumen que el hombre se quitó la vida luego de no brindar ningún detalle relevante sobre la desaparición de Leyla Cristóbal Penadillo, su pareja.

“Lo han llevado a declarar, pero no ha dicho nada. Lo han devuelto a la una (de la mañana) acá y hoy amanece muerto. Ahorcado. Dicen que agarró una silla, rompió la sábana y con eso se ha ahorcado. Él no ha dicho nada, no ha hablado nada . No se sabe nada”, señaló la madre a RPP.

Este sábado también se realizaron diligencias en el domicilio del sospechoso para recabar pruebas. En el predio no se halló el cuerpo de la mujer.

Leyla Cristóbal Penadillo desapareció el 30 de diciembre en El Agustino. Cámaras de seguridad captaron que horas antes protagonizó una discusión con Roberto Palomino Romero, su novio, en plena vía pública. El hombre la agredió físicamente.