Cada vez falta menos para el inicio de las operaciones en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. De acuerdo a Lima Airport Partners (LAP), a cargo del proyecto, el terminal aéreo abrirá sus puertas al público el próximo 18 de diciembre; es decir, restan 4 meses para dejar todo listo. Por ello, y como parte de la preparación, la empresa abrió una convocatoria para las personas que deseen participar como pasajeros en la etapa de simulaciones de procesos de viaje.

Se trata de pruebas operacionales para asegurar que todos los sistemas y procesos funcionen correctamente antes de la apertura oficial. Participar es crucial para identificar y corregir cualquier fallo, garantizar la seguridad y eficiencia del aeropuerto y mejorar la experiencia del usuario final.

La participación es voluntaria y se entregará un certificado de participación acompañado de un pack de merchandise. Las actividades pueden incluir el check-in, pasar por controles de seguridad, simulaciones de abordaje y desembarque, paso por migraciones, simulacros de incendios, sismos, entre otras situaciones que se presentan en el día a día una operación aeroportuaria.

¿Imaginas ser uno de los primeros en recorrer el #NuevoJorgeChávez como pasajer@?✈️🙋🏽‍♀️🙋🏽‍♂️



Te invitamos a vivir una experiencia única participando de las pruebas operacionales del nuevo aeropuerto, donde simularemos un viaje real.



Solo debes inscribirte… pic.twitter.com/GHSkihYhud — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) August 5, 2024

“Esta es tu oportunidad de vivir una experiencia única, simulando un viaje real donde pasarás por los procesos que implica un viaje: check-in, entrega de equipajes, conexión nacional e internacional, controles de seguridad, entre otros. Los detalles específicos se comunicarán al momento de confirmar tu día y fecha de participación”, publicó LAP en sus redes sociales y página web.

Etapas para la transferencia

A fin de poner a punto la operación y transferir los bienes y equipos de un terminal aéreo a otro, LAP ha puesto en marcha desde hace ya algunos meses un proceso llamado ORAT (Operational Readiness & Airport Transfer). Este tipo de proyecto es necesario en todas las infraestructuras u operaciones que brindan un servicio de gran alcance.

Para asegurar de que todo funcione a la perfección en la transición al nuevo aeropuerto, la empresa señaló que el equipo ORAT ha venido desplegando un trabajo en 4 etapas:

Preparación de documentación operativa : En esta primera fase se el foco estuvo puesto en desarrollar conceptos y validar responsabilidades de los procesos para operar de forma segura. Capacitación : A través del entrenamiento en equipos y tecnología, procedimientos e instalación se busca garantizar que usuarios y operadores del nuevo aeropuerto realicen un trabajo eficiente. Al haber nuevos equipos, nuevos sistemas, nuevas rutas internas de acceso, hace indispensable que el trabajador se familiarice para saber por dónde ir. Esto también le compete a las aerolíneas y demás actores. Todos tienen que adecuar sus procedimientos operacionales a la nueva infraestructura, así como a los nuevos procesos y sistemas. Pruebas operativas : Actualmente en ejecución. Se simularán procesos operativos con los usuarios finales como en un día regular de operaciones, es decir, la llegada de pasajeros, la salida, el sistema de equipajes, todo. Los pasajeros abordarán su avión como si fuera un día normal. Se aspira a que incluso algunas aeronaves (con el piloto abordo) hagan el contacto con los puentes de embarque, y así asegurar que los sitios de atracamiento estén correctos y que el que maneja el puente de embarque sepa maniobrarlo. Además, también se tendrán que probar fallas. Por ejemplo, se simulará la no salida de un vuelo, se medirá el tiempo que tarda la policía en llegar, se pondrá a prueba el protocolo ante una amenaza de bomba, evacuación y todos los planes de contingencia que existen. Transferencia : Última etapa que se realizará a fines del 2024. Todos los actores del ecosistema aeroportuario deberán trasladarse al nuevo Jorge Chávez. Se moverán oficinas y demás elementos logísticos. Asimismo, el último día, apenas horas antes antes de la apertura el nuevo aeropuerto, se trasladarán todos los aviones de una pista a la otra.

A tener en cuenta para participar

Los interesados en participar de estas simulaciones podrán inscribirse aquí. Cabe mencionar que cada persona deberá inscribirse por separado y presentar la documentación requerida.

Para el día del simulacro se debe llevar una identificación válida (DNI o Carné de Extranjería), la confirmación de la participación, así como algún documento adicional que se haya solicitado al momento de confirmar la visita.

Una vez se confirma la participación, se enviará un formulario para cargar: cartilla de seguridad firmada, declaración jurada firmada, tallas de EPPs (Equipos de Protección Personal). LAP recomienda vestir con manga larga, ropa cómoda y calzado adecuado (de preferencia zapatillas).

Actualmente el nuevo aeropuerto ya se encuentra en la ejecución de la tercera etapa: pruebas operativas.

En cuanto al horario, las pruebas se llevarán a cabo desde el mediodía hasta las 4:00 p.m., pero se recogerán a los participantes en bus desde las 8:45 a.m. en los puntos de encuentro asignados. Cabe precisar que el retorno se realizará luego de las 5:00 p.m.. Conoce los horarios y los puntos de recojo aquí. LAP no recomienda ir en auto particular ya que no hay estacionamientos disponibles.

Si el participante se da cuenta de algún problema durante la jornada de simulación deberá informar inmediatamente a uno de los coordinadores o al personal del aeropuerto.

En tanto, los comentarios, las observaciones y el feedback son cruciales para mejorar los procesos y garantizar que el aeropuerto funcione sin problemas. Además, la empresa aseguró que se implementarán todas las medidas de seguridad estándar del terminal aéreo, incluyendo controles de seguridad y vigilancia.

De no poder asistir se deberá notificar al correo pasajeros.pruebas@limaairport.pe lo antes posible para que se pueda asignar el lugar a otra persona interesada.

LAP precisó que en esta ocasión las personas con necesidades especiales no podrán participar, ya que se trata de una zona de obra aún no concluida, lo que podría dificultar su acceso y que vivan la mejor experiencia posible, con la comodidad y seguridad necesaria. “Informaremos próximamente cuando puedas disfrutar en su totalidad de esta experiencia”, agregó.