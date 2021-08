Este fin de semana se realizará el quinto vacuntatón, segundo del gobierno de Pedro Castillo, para aumentar la cobertura de inmunización contra el COVID-19. La meta es aplicar 600 mil dosis en 15 regiones del país en medio de la alerta por el riesgo de una tercera ola.

Desde que empezó la estrategia de vacunación ininterrumpida, el 10 y 11 de julio, hubo dos pausas de fines de semana. La primera, el 31 y 1 de agosto, y la segunda, la semana pasada por el retraso en el envío de vacunas del laboratorio Sinopharm.

Ayer, en conferencia de prensa, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, aseguró que las dosis para esta jornada están aseguradas y que no hay riesgo de desabastecimiento. Sin embargo, fue él quien en otra conferencia realizada el último lunes había advertido que el cronograma dejado por el gobierno anterior no se estaría cumpliendo. Sus palabras provocaron la inmediata respuesta del exministro Óscar Ugarte, quien señaló que cualquier descoordinación es responsabilidad de la actual Cancillería y Ministerio de Salud. Hector Béjar salió del cargo el martes pasado y hasta hoy no se designa a su reemplazo.

Ministro y exministro de Salud discrepan sobre gestión en llegada de vacunas contra el COVID-19. (Foto: Minsa)

Es la segunda vez que se relaciona el trabajo de la cancillería con la negociación de vacunas. En julio pasado, la ex primera ministra Violeta Bermúdez confirmó que durante el breve gobierno de Manuel Merino se congeló el contrato con Pfizer. Desde que empezó el proceso de adquisición de vacunas, con el gobierno de Martín Vizcarra, han sido cuatro cancilleres y tres ministros de salud quienes han estado involucrados en las tareas.

Esta es la cronología de los momentos clave en las negociaciones entre Minsa y Cancillería y las últimas complicaciones por la llegada de vacunas.

[22/06/20] Con la Resolución Ministerial N° 418-2020-MINSA se crea el primer grupo de trabajo relacionado a compras de vacunas, integrado por representantes del Minsa y sus dependencias, de Essalud, así como de las sanidades de las FF.AA. y la Policía Nacional del Perú. Desde el 30 se sumó la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en las negociaciones internacionales.

[20/08/20] Martín Vizcarra anuncia en conferencia que el gobierno gestionaba la adquisición de 30 millones de vacunas contra el COVID-19. Dijo que se coordinaba con los laboratorios Sinovac (China)-Instituto Butantan (Brasil), AstraZeneca (Reino Unido), Sinopharm (China) y Pfizer (EE.UU.), con los cuales se trabajaba la factibilidad de que el Perú participe en los ensayos clínicos.

[17/09/20] Minsa suscribe dos acuerdos vinculantes con Pfizer y la coalición global Covax Facility para asegurar 9,9 millones y 13 millones de dosis, respectivamente. Según el convenio firmado el 17 de setiembre con Pfizer, el Minsa pagaría US$118,8 millones por el lote total. En el caso de Covax Facility, el gobierno peruano ha adelantado un pago de S/ 75,5 millones, como parte del acuerdo firmado el 18 de setiembre con Alianza GAVI.

[21/10/20] La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, informa que su sector decidió no firmar el acuerdo con el laboratorio AstraZeneca para una eventual adquisición de la vacuna porque no había “suficiente información”.

[27/11/20] Minsa informa que hasta el momento “se ha intercambiado información técnica con 20 farmacéuticas, ha firmado acuerdos de confidencialidad con 13 de ellas y con 10 ha suscrito acuerdos no vinculantes” las vacunas.

[9/11/20] Vacan a presidente Martín Vizcarra. Renuncia el gabinete de Walter Martos.

[15/12/20] Canciller Elizabeth Astete dice ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que hasta ese momento no se había firmado el contrato ni pagado a Pfizer y que solo se tiene firmada una carta de intención de preacuerdo.

Elizabeth Astete y Pilar Mazzetti renunciaron tras estar involucradas en el Vacungate. (Fotos: Congreso de la República)

[17/12/20] El presidente Francisco Sagasti dice que la crisis de noviembre pasado, donde hubo tres presidentes en una semana, no hizo posible que se firmen convenios con las empresas que desarrollan las vacunas contra el Covid-19.

[08/02/21] Canciller Astete informa que hoy la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, firmó un acuerdo con el laboratorio Pfizer para el suministro de 20 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus.

[12/02/21] Pilar Mazzetti renuncia al Ministerio de Salud por escándalo de Vacunagate.

[13/02/21] Oscar Ugarte jura al cargo de ministro de Salud.

[14/02/21] Elizabeth Astete renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores por caso Vacunagate.

[15/02/21] Allan Wagner jura como ministro de Relaciones Exteriores.

[22/02/21] El canciller Allan Wagner dice que antes de fin de mes se debe firmar el contrato con la empresa Sinopharm.

El mandatario Francisco Sagasti; la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez; y los ministros de Relaciones Exteriores, Allan Wagner, y de Salud, Óscar Ugarte, presenciaron la llegada del nuevo lote. (Foto: Presidencia)

[07/03/21] Presidente Francisco Sagasti dice que “con las vacunas empezamos desde cero”

[10/07/21] El canciller Allan Wagner dice que una tarea prioritaria de su gestión fue coadyuvar en la adquisición de las vacunas.

[24/07/21] La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, dice que el próximo gobierno “no tendrá que adquirir vacunas”, ya que el gobierno encabezado por el presidente Sagasti aseguró 80 millones de vacunas hasta fin de año.

[04 y 05/08/21] Reportan falta de vacunas en el estadio Monumental de Puente Piedra, en el Estadio Monumental y el Parque de las Leyendas.

[08/08/21] Ministro Cevallos indica que retraso en llegada de vacunas haría que “se nos complique para este viernes realizar la vacunatón”. Dosis debían llegar el 4 de agosto pero no lo hicieron.

[09/08/21] Minsa informa que los vacunatorios distribuidos en Lima y Callao vacunarán solo a la población programada para recibir su segunda dosis contra el COVID-19. Jefa de Inmunizaciones dijo a RPP que “se está postergando” la aplicación de la primera dosis por retrasos en la entrega de vacunas del laboratorio chino Sinopharm.

El Gobierno ha informado que el Perú cuenta a la fecha con más de 90 millones de vacunas contratadas para inmunizar a la ciudadanía contra el COVID-19. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)

[17/08/21] Ministro Hernando Cevallos dice, en conferencia de prensa, que si la inmunización no es más masiva actualmente es porque no hay más vacunas. “Las vacunas no se consiguen en 15 o 20 días. Hay una demanda internacional que supera la oferta de los laboratorios. Lo real y concreto es que estamos trabajando y haciendo todas las gestiones para que lleguen más al país”, dijo.

[18/08/21] En diálogo con El Comercio, el exministro Óscar Ugarte reitera su opinión de que cualquier demora responde a una falta de coordinación del Minsa y la Cancillería. Solo con Sinopharm quedan pendientes 11 millones de dosis que ya están pagadas

[18/08/21] Contralor Nelson Shack indica que stock de vacuna “es un problema de gestión del gobierno actual”

[19/08/21] Presidente Pedro Castillo asegura que La prioridad del próximo canciller será la gestión para asegurar la llegada de las vacunas adquiridas.