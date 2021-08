El 4 de agosto debió llegar al país un millón de dosis de Sinopharm pero esto no sucedió. Hernando Cevallos, recién estrenado ministro de Salud, dijo entonces que el laboratorio no cumplió lo prometido. El lote esperado recién llegó el domingo 15. Ese retraso provocó que el segundo Vacunatón del nuevo gobierno se pospusiera una semana y, con ello, creciera la preocupación sobre la capacidad para aumentar la cobertura de vacunación ante una inminente tercera ola.

En los últimos días, Cevallos ha advertido que no se estaría cumpliendo el cronograma de entrega de vacunas dejado por la gestión anterior. Su antecesor en el cargo, Óscar Ugarte, cuestiona esta versión y responsabiliza directamente a las nuevas coordinaciones por el retraso. Lo cierto es que, de las 8,2 millones de dosis esperadas para este mes, según el propio cronograma publicado por la nueva gestión del Minsa, ha llegado poco más de 3 millones hasta la fecha, entre lotes de Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca. Pese a ello, en una conferencia de prensa realizada el último lunes, Cevallos dijo que solo contaban con “2,5 millones de dosis para aplicar”.

“Si no estamos vacunando más masivamente no es porque el Gobierno se esté guardando las vacunas, es porque no hay un stock de vacunas. Las vacunas no se consiguen en 15 o 20 días”, señaló.

Sin embargo, Ugarte insiste en que cualquier demora responde a una falta de coordinación del Minsa y la Cancillería con los laboratorios, en un contexto de alta demanda mundial de vacunas. Solo con Sinopharm, indica el exministro, quedan pendientes 11 millones de dosis que ya están pagadas. “Eso no va a llegar por sí solo, hay que negociar. En el mundo todos están pujando para tener la vacuna. Yo puedo haber pagado, pero si no me preocupo de ir, negociar, insistir, no van a llegar sino cuando se les ocurra a ellos (laboratorios)”, dijo a El Comercio.

Para tener una idea del trabajo de coordinación, Ugarte explicó que durante el gobierno pasado se reunía todos los domingos con el entonces presidente Francisco Sagasti, la exprimera ministra Violeta Bermúdez, el excanciller Alan Wagner y el exministro de Economía Waldo Mendoza. La agenda era conocer los avances de las negociaciones que realizaba cada embajador designado para estas tareas. “Para la compra de Pfizer, inicialmente el embajador en Washington tenía que dirigirse a la empresa. Con AstraZeneca, el que tenía a su cargo la negociación era el embajador de Londres, con Gamaleya, el embajador de Perú en Moscú. Todo eso coordinado por el canciller Wagner todos los días con llamadas, comunicaciones por escrito. Hasta julio la primera responsabilidad de la Cancillería era adquirir vacunas y creo que ahora la agenda ha sido otra”, agregó a este Diario.





Tras la salida de Héctor Béjar del Ministerio de Relaciones Exteriores luego de 19 días en el cargo, hasta el momento no se ha designado a un nuevo canciller.

Este miércoles, Cevallos dijo que el retraso del lote de Sinopharm “no tiene nada que ver con el tema de cancillería” y que ha estado relacionado a un rebrote de casos de COVID-19 en China y la decisión del laboratorio para priorizar vacunas para su país.

En conferencia de prensa, dijo que desde que asumió la gestión se han aplicado más de 4 millones de vacunas y que “de ninguna manera” hay desabastecimiento. “De 4 millones 800 mil personas con dos dosis hasta el 27 de julio, hemos llegado a tener correctamente vacunadas a 7 millones 129 mil personas con las dos dosis. Es un avance muy importante en dos semanas y media”, enfatizó.

Según estadística de Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), de todas las vacunas recibidas desde el inicio del proceso de inmunización, el mayor porcentaje de dosis corresponde a Pfizer (70,91%), seguido de Sinopharm (24,70%) y AstraZeneca (4,39%). A excepción de Sinopharm, las vacunas tienen un nivel de aplicación superior al 95,9%. Mientras que de las dosis del laboratorio chino que hasta ahora se han entregado (4′428.644) se ha utilizado el 78.9%. Quedan por aplicarse 935.037 dosis.

Aplicación de vacunas hasta el miércoles 18 de agosto (Cenares)

Este fin de semana se realizará un Vacunatón en 15 regiones del país, en el que se tiene la meta de aplicar 600 mil dosis de vacunas. El cronograma indica que mañana, 19 de agosto, llega un lote de 594 mil dosis de Pfizer. El siguiente envío anunciado es otro millón de Sinopharm que, si no hay cambios, llegará al país el domingo 22 de agosto.

