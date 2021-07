Cincuenta y dos días después desde que fracasara un primer intento de vacancia, el Congreso logró ayer los votos necesarios para aprobar la destitución del presidente Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente. Esto luego de que el mandatario fuera denunciado por cuatro aspirantes a colaboradores eficaces de recibir sobornos por S/2′300.000 por las obras de Lomas de Ilo y del hospital regional de Moquegua, cuando fue gobernador de la referida localidad sureña, entre el 2011 y 2014.

La destitución de Vizcarra Cornejo fue respaldada por la mayoría de los integrantes de Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú, Podemos Perú y Frente Amplio. Fuerza Popular, Frepap y Unión por el Perú (UPP) tuvieron un voto unánime a favor, mientras que el Partido Morado fue la única agrupación que marcó en contra.

El titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama, deberá jurar hoy como mandatario. Precisamente, citó a una sesión plenaria a partir de las 10 de la mañana.

El artículo 115 de la Constitución establece que ante el “impedimento temporal o permanente” del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. “Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones”, agrega la Carta Magna.Sin embargo, las elecciones generales ya fueron convocadas para el 11 de abril del 2021 por Vizcarra Cornejo en julio último.

Merino de Lama, en declaraciones a América noticias, dijo que respetará la fecha de los comicios y llamó a la calma a la ciudadanía.

“La convocatoria a elecciones se mantiene en el ámbito [del llamado] hecho por el presidente vacado”, manifestó.

El parlamentario de Acción Popular también rechazó la “actitud antidemocrática” de ciertos personajes que convocaron a la ciudadanía a salir a las calles a protestar en contra de la decisión adoptada por el Congreso. Agregó que la aprobación de la vacancia “es un acto democrático” y que está dentro del marco de la Constitución.

“Este ha sido un acto totalmente democrático, sin componendas políticas, aquí no se han ofrecido ministerios ni se han hecho llamadas para poder quebrar la votación de los parlamentarios”, subrayó.

Anoche, hubo diferentes protestas en contra de la decisión del Congreso. Incluso en el Centro de Lima se registraron enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes.

Merino de Lama rechazó la agresión que sufrió el portavoz alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, quien recibió un fuerte puñete de un individuo que había ingresado a las inmediaciones del Congreso, cuando se encontraba brindando declaraciones a la prensa. El sujeto fue detenido por agentes de la PNP que custodiaban la plaza Bolívar.

Los votos de APP fueron claves

Hasta el inicio de la jornada de ayer, la moción de vacancia contra Vizcarra Cornejo no contaba con el respaldo suficiente para ser aprobada. Sin embargo, los 20 votos a favor de APP terminaron inclinando la balanza. Días atrás, el precandidato presidencial del referido partido, César Acuña, había adelantado que no respaldarían la destitución.

La portavoz alterna de APP, Carmen Omonte, dijo a El Comercio que unas horas antes de la votación en el hemiciclo se escuchó “a los congresistas de las regiones” y “a la demanda de los ciudadanos”. “Adicionalmente, los indicios que acumula Ministerio Público cada vez son más sólidos, y la defensa de Vizcarra en el pleno no fue adecuada, no esclareció ninguna acusación”, agregó.

Fuentes de Alianza para el Progreso señalaron a este Diario que en la interna de su agrupación causó molestia que el destituido mandatario haya hecho referencia a los procesos abiertos contra 68 congresistas en el Ministerio Público. Agregaron que también se tenía temor de que el exgobernador regional de Moquegua pudiera favorecer a algún candidato cercano a Palacio de Gobierno en las próximas elecciones.

Las bancadas de Fuerza Popular y Frepap, que decidieron esperar a escuchar al saliente presidente antes de fijar postura, finalmente votaron a favor en bloque.

“En Fuerza Popular vamos a pensar en la gobernabilidad. ¿Qué es lo que genera incertidumbre? ¿La vacancia, que es un mecanismo regulado? ¿O la presencia de Vizcarra en la presidencia del país?”, se preguntó el portavoz del fujimorismo, Diethell Columbus, durante el debate en el hemiciclo.

Y la congresista María Teresa Céspedes, vocera del Frepap, consideró que el Parlamento debía ponerle “punto final” a la incertidumbre, tras subrayar que el jefe del Estado había perdido la “credibilidad” y la “moral” para gobernar. “Apostemos por un país justo sin corrupción, y debemos cumplir nuestra función, es cierto que estamos en medio de una pandemia, pero debemos crear equilibrio ante las injusticias, recuperar la confianza de la población”, remarcó.

La bancada de Acción Popular tuvo una votación fragmentada: 18 a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

Se allana y no tomará acciones legales

Vizcarra ofreció anoche en el patio de honor de Palacio de Gobierno —acompañado por los integrantes de su último Gabinete Ministerial— un pronunciamiento, en el que dijo que acepta la decisión del Congreso, aunque precisó que no está de acuerdo con la vacancia. Agregó que afrontará las investigaciones en su contra.

“No voy a tomar ninguna acción legal. No quiero que de ninguna manera se pueda entender que mi espíritu de servicio al pueblo haya sido solo una voluntad de ejercer el poder”, manifestó, después de sostener que en el Parlamento “no se impuso la razón, sino el número de los votos”.

El saliente jefe del Estado dijo que será la historia y el pueblo “los que juzguen” a este Congreso. El presidente también dijo que espera que pronto la ciudadanía se entere de cuáles han sido “los motivos de fondo” que ha tenido el Legislativo para vacarlo. “¿Son decisiones en favor de lo mejor para el Perú y de todos los peruanos? ¿O son decisiones solamente pensando en intereses de carácter personal o de grupo? Estoy seguro de que muy pronto se sabrán los detalles de todo lo acontecido en el Congreso”, acotó.

18 de noviembre de 2020

Ahora sí, vacamos a Vizcarra

Por Fernando Vivas

Me conmueve todo lo que ha pasado esta semana. Casi provoca agradecerle al gobierno ilegítimo, torpe y de talante autoritario de Manuel Merino por haberlo provocado.

Martín Vizcarra gobernaba con su credibilidad por el piso gracias a una tolerancia pragmática que él confundió con respaldo. Creo que nunca entendió que la anuencia ciudadana para que completase su mandato nacía del respeto por los más de 80 mil muertos en exceso de la pandemia y por las millones de penurias individuales que vivimos.

Una gran mayoría (alrededor del 80%, según varias encuestas) teníamos la convicción de que era mejor que continuase su gobierno porque la vacancia, en lugar de resolver las cosas, las iba a complicar. Pero se dio y se tomó como una falta de respeto hacia nuestros muertos y nuestras penurias. Y eso sí que fue intolerable; fue la gota que derramó el vaso. La vanguardia juvenil de la sociedad se convocó a través de las redes y en pocos días, con la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, tuvo su épica en las calles.

Cayó Merino y el Congreso, ahora sí sin salirse de la Constitución, tenía el mandato de producir una solución. O sea, se dieron, en pocos días, las condiciones para tener un gobierno de transición: un gobierno ilegítimo, una revuelta popular, un poder que cae y un Parlamento que elige un gobierno de centro.

¿Transición desde dónde hacia dónde? Desde la inestabilidad rayana en el desgobierno hacia las elecciones libres del 2021. Con estos rasgos y parámetros, Francisco Sagasti sí tendrá la capacidad de convocar a profesionales que no se sentirán temerosos de validar a un impopular como Merino, sino en buena disposición de colaborar con una transición que trasciende a Sagasti.

Me conmueve aun más ver cómo la protesta evolucionó rápidamente hacia la consciencia de que exigir la caída de Merino no implicaba la vuelta de Vizcarra. Ahora sí, podemos decir que a Vizcarra lo vacamos todos: los que obraron expresamente para hacerlo y la población que protestó en la calle, golpeó sus cacerolas o, simplemente, simpatizó con la protesta.

Que Vizcarra crea que puede volver con la ayuda del TC o la de los morados se estrella contra la realidad. Hasta donde ha trascendido, la ponencia de Marianella Ledesma, presidenta del TC, plantea declarar fundada la demanda competencial, pero de manera tal que, bajo ningún concepto, esta implique la vuelta de Vizcarra. Además, falta que la ponencia se vote y es muy probable que pierda.

Los morados no quieren la vuelta de Vizcarra. Su líder, Julio Guzmán, sí la planteó en un comunicado tuiteado el domingo y —según mis fuentes moradas— sorprendió a su bancada, que tuiteó otro mensaje eliminando el párrafo vizcarrista. Vizcarra ya fue, bienvenida la transición.

17 de noviembre de 2020

De la oscuridad a la (débil) luz

Martín Tanaka (Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP)

Hace una semana, escribía esta columna inmediatamente después de la votación del Congreso que declaró la vacancia de Martín Vizcarra. En este momento, el Congreso acaba de elegir como su nuevo titular, y futuro presidente, a Francisco Sagasti. Hace siete días, decía que la vacancia expresaba una ambición de poder de cortísimo plazo, un acuerdo parlamentario fruto de múltiples intereses particularistas, que enfrentaba un serio problema de legitimidad y la posibilidad de múltiples manifestaciones de protesta, y que podría llevar a la exacerbación desde el Ejecutivo de lógicas populistas que habíamos visto en el Parlamento.

¿Qué pasó en esta semana de vértigo? Manuel Merino, el efímero sucesor de Vizcarra, al menos pareció darse cuenta de que no podía armar un gobierno exclusivamente sobre la base de acuerdos parlamentarios particularistas. Apareció entonces la figura de Ántero Flores-Aráoz, un político conservador de larga trayectoria, pero que obtuvo apenas el 0,43% de los votos en la elección presidencial del 2016, y al que muchos daban ya por retirado. No era fácil armar un Gabinete. ¿Quiénes aceptaron ser ministros en condiciones tan críticas? Personajes vinculados a sectores conservadores que obtuvieron un acceso inesperado al poder; críticos acérrimos de la gestión de Vizcarra; tecnócratas que privilegiaron la estabilidad económica; y los que llegaron por razones más personales y cálculos propios. En conjunto, aceptaron aquellos a los que no les incomodó demasiado la declaratoria de vacancia, y que subestimaron los serios problemas de legitimidad y la magnitud de las protestas en ciernes.

Un gobierno de estas características galvanizó a una oposición muy amplia: desde sectores más politizados que temían la postergación de las elecciones, una designación “a medida” de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) y retrocesos en la reforma universitaria, hasta sectores liberales, progresistas y colectivos que cuestionaban la presencia de personajes vinculados a sectores conservadores que parecían poner en peligro la agenda de género y otras banderas. Incluso se llegó a movilizar el sentimiento antipolítico descargado contra un Congreso percibido como la encarnación del estereotipo de “los políticos solo interesados en ellos mismos”. Las protestas iniciales ganaron mayor impulso ante los signos preocupantes del nuevo gobierno: Flores-Aráoz aseguraba “no entender” el por qué de las protestas y, al mismo tiempo, aseguraba que se le debían dar “nuevas oportunidades” a las universidades que no obtuvieron el licenciamiento como parte de la reforma universitaria; la ministra de Justicia le pedía la renuncia al procurador Daniel Soria, poniendo en riesgo el fallo del TC sobre la constitucionalidad de la declaratoria de vacancia del presidente Vizcarra; y el ministro del Interior minimizaba las múltiples y documentadas denuncias de excesos policiales durante las protestas sociales.

Así, las primeras señales del nuevo gobierno destruyeron la poca credibilidad que podía tener, atizaron las protestas —que se expresaron en manifestaciones masivas en todo el país— lideradas por jóvenes “autoconvocados” con mucha espontaneidad, y empezaron a generar en sectores cercanos o neutrales al gobierno algunas dudas sobre si este sería capaz de hacerse cargo de la situación. En efecto, al crecer las protestas, la represión policial resultó excesiva, descontrolada y en extremo criminal, dando lugar a la muerte de dos jóvenes manifestantes y a decenas de heridos. Así, con el paso de los días y de las horas, el gobierno de Merino fue perdiendo apoyo. Los propios parlamentarios que apoyaron la vacancia empezaron a recular y, de manera inédita, líderes empresariales expresaron públicamente su apoyo a las protestas. Una vez que se conoció sobre las muertes de dos manifestantes por culpa de la mala actuación de la policía, la continuidad de Merino resultó insostenible.

La mayoría congresal que declaró la vacancia de Vizcarra se resistió hasta el final a perder el control, pero la presión pública lo tornó inevitable. La elección de Francisco Sagasti y las jornadas de protesta, lideradas por jóvenes que demostraron gran civismo y compromiso democrático, abren una luz de esperanza para el país.