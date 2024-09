La menor de 9 años se encontraba haciendo una tarea grupal del colegio en casa de un compañero, en el sector de Puerto Nuevo (Callao), cuando se produjo el tiroteo que cambiaría su vida. Una bala perdida perforó la puerta de la vivienda e impactó a la niña en el rostro. Tras cruzar el maxilar, el proyectil terminó por alojarse en el cuello, a 1 milímetro de la arteria carótida.

“Mi sobrina ha estado haciendo un trabajo en grupo con sus amigos del colegio y en eso ha habido una balacera. Los niños corrieron hacia el baño para tratar de ocultarse y al voltear se dieron cuenta que una bala le había caído a mi sobrina en la cara”, relató la tía de la menor.

La niña fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, donde no pudo ser atendida ya que, según contaron los familiares, no había especialistas que pudieran retirar el proyectil del cuerpo de la pequeña. Por ello, fue derivada finalmente al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja, donde sí logró ser socorrida por personal médico.

“Ella (la niña) dice haber sentido como un fuerte zumbido en su oreja. Le dio mareos y luego se cayó al piso”, narró su familiar.

Mientras la menor de 9 años permanecía inconsciente en una cama del hospital, a la espera de ser intervenida quirúrgicamente, un grupo de doctores discutía sobre su estado y cuál sería la mejor decisión para no ponerla en peligro: ¿retirar o no retirar la bala de su cuerpo?

El hecho que la bala se encuentre en un sitio sensible como el cuello, lleno de venas y arterias, aumentaba el riesgo de una complicación mayor que incluso podría conllevar a una hemorragia severa y la posterior muerte de la niña.

Una difícil decisión

La Junta Médica del INSN de San Borja concluyó que se debía esperar entre 7 a 14 días para retirar la bala. Esto, a fin de que la zona se “enfríe” y no se produzca una hemorragia. Mientras tanto, la menor permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“Se ha localizado la bala al nivel de la carótida. [...] La pequeña está consciente, habla y también está en shock. La junta médica ha decidido enfriar el cuadro, porque si se retira (la bala) en este momento va a haber una hemorragia masiva, que la niña no podrá tolerar”, detalló Zulema Tomás, directora del hospital, luego de que esta fuese estabilizada.

La niña fue atendida en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, donde permaneció casi dos semanas internada. (Foto: Difusión)

Tomás agregó que el personal médico estuvo siempre atento en caso ocurra una situación de riesgo que complicara la salud de la menor. La directora general del INSN de San Borja recalcó que el tiempo de espera era necesario para favorecer la extracción de la bala. “Estamos en un proceso de observación”, expresó días atrás.

No obstante, transcurridos los días, los médicos del establecimiento de salud decidieron no operar a la menor y dejar que la bala sea absorbida naturalmente por el cuerpo, ya que se correría un serio riesgo.

Argumentaron que, tomando en cuenta las circunstancias, la edad de la menor, el lugar donde está alojado el proyectil y más factores, resulta innecesario hacer una intervención quirúrgica que podría tener un desenlace fatal.

Vivir con una bala dentro

Aitsa Landa, madre de la niña de 9 años, precisó a El Comercio que la pequeña ya se encuentra en su casa luego que fuera dada de alta días atrás. Sin embargo, los doctores le han dicho que por el momento aun no podrá ir al colegio, jugar, ni realizar ejercicios o movimientos que requieran una relativa fuerza, sobre todo en la parte superior del cuerpo, para evitar que el cuello sufra daños y la bala pueda moverse.

“Mi hija estuvo internada en el hospital durante 16 a 17 días y el jueves de la semana pasada fue dada de alta. Ya está en casa, pero le han dado algunas restricciones. Tiene que estar en reposo relativo. Puede caminar, comer, pero no puede hacer ejercicios ni movimientos bruscos con la cabeza ni cuello”, detalló.

Landa contó que aun no le han dicho en cuánto tiempo su hija va a poder retomar sus actividades físicas cotidianas. Agregó que esta información se le comunicará en el transcurso de los controles que viene llevando la menor en los consultorios tanto de cabeza y cuello como cardiovascular.

“La bala va a permanecer ahí, dentro de su cuerpo, no la van a operar. Lo que me han explicado es que el mismo tejido del cuerpo humano va a encapsular la bala. Al final su cuerpo va a formar como un callo pequeño. Es lo único que quedará al final”, agregó.

La progenitora de la menor comentó que de acuerdo con lo comunicado por los doctores del INSN de San Borja, no hay riesgo de que la bala se mueva y cause algún daño una vez formada esta capsula. Sin embargo, le advirtieron que es necesario que la niña permanezca todo el mes de setiembre en reposo, pues de todas maneras existe un riesgo de que la bala pueda moverse en estos días.

Bala se alojó en el cuello de la niña. Afortunadamente no sufrió mayores daños y por el momento ja sido dada de alta.

“No puede hacer fuerza brusca, ni nadie puede tocarle su cuello, ni cabeza, no puede jugar, no puede tener abrazos fuertes que la perjudique o pueda tener un movimiento en la cabeza o en el cuello. Me dijeron que una vez encapsulada la bala ya no se podrá mover y no habrá peligro. Podrá hacer su vida tranquila. Era más peligroso operarla y abrirle el cuello para retirarle la bala, que dejar la bala ahí”, expresó.

Caso está en investigación

La madre de la víctima también informó que la Fiscalía y la División de Investigación Criminal del Callao (Divincri) vienen trabajando activamente para capturar a los responsables del tiroteo.

“Tengo entendido que ya han avanzado bastante por el lado de la fiscalía y de la Divincri, me han estado ayudando”, mencionó la mujer, quien, por el momento se enfoca en el cuidado de su hija mientras espera el avance de las investigaciones.

Otros casos similares

Wagner “La Bala” Rivera, exjugador de Barcelona de Ecuador

Cualquiera que escucha su apodo puede llegar a pensar que se trataba de un jugador excepcionalmente veloz en un campo de fútbol. Pero nada más lejos que eso. A Wagner Rivera le dicen así porque literalmente vive con una bala alojada en su cuerpo.

Resulta que cuando jugaba para el club Santos, fue a visitar un día a una novia que tenía en Machala (Ecuador). Tomó un taxi y el conductor le quiso cobrar de más por el viaje, le reclamó y empezaron a discutir. En ese momento el chofer sacó un arma y le disparó en el pecho.

La bala le perforó el pecho y nunca volvió a salir. El proyectil estuvo a un centímetro de atravesar el corazón. Sorprendentemente, a Wagner Rivera solo le prohibieron jugar durante seis meses, sin embargo, a los tres volvió a las canchas.

Salvador Cabañas, exjugador mexicano

Es uno de los episodios más oscuros y dolorosos en el futbol. Ocurrió el 25 de enero del 2010, cuando el exjugador mexicano Salvador Cabañas sufrió un intento de asesinato que cortó su carrera como futbolista. El entonces goleador del club América recibió un disparo en la cabeza con un arma de fuego.

El hecho sucedió al interior de los baños de un antro llamado Bar Bar, un centro nocturno que era concurrido por futbolistas y personas de la farándula, aunque también por capos del narcotráfico.

La bala ingresó a su cabeza, chocó con el cráneo y luego se fue hacia atrás. Cabañas estuvo en coma y hospitalizado varios días. Los médicos decidieron que era mejor no retirarle la bala del cerebro para evitar un daño mayor.

El jugador despertó días después del atentado, pero perdió la visión en el ojo izquierdo y sufrió una leve hemiplejía en el lado izquierdo del cuerpo. A principios de marzo abandonó el hospital de la Ciudad de México e inició su rehabilitación en Buenos Aires, Argentina.