Cabe mencionar que la ATU es dirigida por un Consejo Directivo conformado por ocho miembros, designados por un período de cinco años. En el caso de Vidal Matos, ella fue elegida como presidente por el tiempo que le restaba a su antecesor José Aguilar, quien renunció al cargo por estar envuelto en una denuncia por el presunto delito de colusión agravada.

La Resolución Suprema 012-2024-MTC publicada en el Diario Oficial El Peruano, que establece la designación de Hernández Salazar, la quinta en 7 años de existencia de la ATU , lleva la firma del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, y de la presidenta de la República Dina Boluarte.

Este nuevo cambio en la ATU se produce en medio de la denuncia de dos concesionarios del Corredor Morado, de los cuatro que tiene en total. Mediante un comunicado, lamentaron la “inacción” y “falta de empatía” de dicha entidad. Indicaron que esta no toma en cuenta las propuestas ni los planes de mejora que presentan para potenciar el servicio de este medio de transporte.

A la izquierda Marybel Vidal Matos y a la derecha David Hernández Salazar.

Asimismo, señalaron que pese a haber presentado un plan de mejoras del servicio, la ATU no ha cumplido con sus obligaciones contractuales, lo que ha generado que se redujera la flota de buses diarios y que estos dos operadores se vayan a la quiebra.

“La ATU no viene cumpliendo sus obligaciones contractuales, haciendo que la operación en los corredores no sea autosostenible, inacción que han generado la quiebra de dos concesionarios de los cuatro operadores del Corredor Morado, así como también la suspensión de servicio 409 y la reducción de flota en los servicios 404, 405, 406 y 412″, se lee en el pronunciamiento.

Promesas incumplidas

Gerardo Hermoza, representante del corredor morado, dijo a El Comercio que durante la gestión saliente de Vidal Matos no se he avanzado, por el contrario, sostuvo que se ha retrocedido en la reforma del transporte. Precisó que las propuestas que enviaron los corredores complementarios de reducción de la tarifa por tramos y la creación de una ruta de un servicio expreso que haría que los usuarios lleguen más rápido a su destino no fueron tomadas en cuenta, pese a ser acciones sencillas de implementar.

“Por parte de la ATU nunca han surgido propuestas de mejoras. Nosotros mismos hemos enviado las propuestas y ellos no las han implementado. Cosas que son tan básicas, que no demoran en hacerse, pero que ni siquiera las han podido ejecutar”, manifestó.

Hermoza añadió que parece que la ATU estuvo más enfocada en las rutas afiliadoras que en implementar las mejoras operativas y de fiscalización, pues querían revivir rutas que ya habían sido canceladas, por no cumplir con la normativa vigente, para entregárselas a operadores de rutas comisionistas.

En tanto, sobre el tema de la deuda a los corredores aclaró que esta no ha sido cancelada tan siquiera una parte. Monto total asciende a 300 millones de soles. De esta cifra, 120 millones es lo que el Estado adeuda al corredor morado.

A su turno, Ángel Mendoza, vocero del corredor rojo, indicó que la gestión transitoria de la señora Vidal fue una nunca antes vista en el sector transporte, calificándola de “catastrófica”. Sostuvo que no se avanzó en “absolutamente nada”, debido en gran parte, agregó, al equipo profesional y técnico que convocó y que no dio la talla para resolver el mínimo problema.

“No se avanzó ni siquiera en un sencillo trámite. Al día de hoy, por ejemplo, hay mayor demanda y los usuarios hacen más colas, sin embargo, pese a que queremos poner más buses, la entidad simplemente no lo admite. Se pasaron estos meses haciendo estudios, bloqueando todo lo anterior, que ya se venía avanzando de alguna manera, lo que ha agravado la situación del transporte público. No hay un solo trámite que se haya atendido en cuanto a corredores complementarios y temas estructurales”, lamentó.

Operadores de los corredores piden mayor fiscalización en las vías concesionadas, ya que por estas pasan gran cantidad de taxis colectivos. (Foto: ATU)

Mendoza mencionó además que en el caso del corredor rojo, se tenía previsto retirar las rutas convencionales en la avenida La Marina, no obstante, no se llegó a sacar ni una sola. Por si fuera poco, dijo que en vez de poner más personal de ATU, este disminuyó. “Fueron meses no solamente de estancamiento, sino de retroceso. Es la primera vez que me pronuncio sobre la gestión transitoria. En las pocas reuniones que sostuvimos nos ofrecieron mucho y al final no hicieron nada”, expresó.

Por su parte, Luis Morán, representante del corredor azul, opinó que en la gestión de Vidal todos los temas urgentes a resolver estuvieron estancados: continuar con los operativos de fiscalización, mantener y ampliar las vías segregadas, mejorar los paraderos. “Hay muchas cosas que se han quedado en el tintero y que no hemos avanzado en estos últimos cinco meses”, dijo.

¿Esperanza en medio del caos?

Para Hermoza, si hay voluntad, esta nueva gestión podría implementar las mejoras necesarias, al menos las principales o más urgentes, en un mes. Hablamos de mejoras tarifarias y aquellas que beneficiarán a los usuarios para que ahorren tiempo de viaje. Asimismo, destacó la labor que ha desempeñado Hernández anteriormente en otros cargos.

“Ha sido funcionario de Pro Transporte, pero lamentablemente no pudo tomar decisiones porque no era la cabeza de la institución como sí lo es ahora. Nosotros esperamos que el presidente de ATU se mantenga para que puedan realizar verdaderas mejoras, pero si paran cambiando de un momento a otro entonces toda la política queda trunca y encima la nueva gestión viene con gente nueva y se pierde mucho tiempo”, afirmó.

Similar perspectiva comparte Mendoza, quien consideró que el nuevo presidente de la ATU transmite confianza por la experiencia que tiene en el sector, ocupando cargos de gerencia y dirección, tanto a nivel de Pro Transporte y de ATU. “Conoce profundamente la problemática del sector. Creemos que ahora ya como presidente ejecutivo se encargará de tomar las decisiones trascendentales para cambiar la historia del transporte urbano en Lima y Callao”, señaló.

La ATU aun mantiene una deuda de cerca de 300 millones de soles en perjuicio de los corredores complementarios. Estos esperan llegar a un acuerdo con la nueva administración. (Foto: Andina)

Enfatizó en que el foco de la nueva gestión de ATU debe centrarse en resolver inmediatamente los problemas estructurales del transporte, como continuar con las concesiones, licitar los paquetes que faltan concesionar en los corredores complementarios y licitar el sistema de recaudo. A ello se suman también los proyectos de infraestructura que faltan ejecutar.

“No es posible que los usuarios no tengan los intercambiadores para que vayan de un sistema a otro, que no tengan paraderos decentes; realmente la calidad de vida de los usuarios del transporte público es caótica. Hay mucho por hacer, pero creemos que el nuevo presidente va a convocar a los mejores técnicos y profesionales idóneos para resolver estos problemas. Además, se necesita no solo la buena voluntad sino la decisión firme de la presidenta de la República para que alinee a los ministerios involucrados en este tema como son el MTC y el MEF”, expresó.

Por otro lado, Morán mencionó que durante la gestión de José Aguilar se registraron algunos avances, pero que tras su renuncia al cargo todo se estancó, dejando a los diferentes actores sin respaldo. Por ello, dice tener la esperanza de que con David Hernández al mando de la ATU se pueda completar y lograr el Sistema Integrado de Transporte y conectar entre sí servicios como los corredores complementarios, el Metropolitano, el tren eléctrico y demás.

Se espera que flamante gestión de la ATU logre consolidar un sistema integrado de transporte, conectando los diferentes servicios. (Foto: Composición EC)

Entonces este yo creo que eso es básicamente lo que esperamos este nuevo presidente, que de la mano con él, el transporte tradicional también se empiece a formalizar, empiece a hacer mucho más eficiente y podamos integrar todas nuestras rutas. Yo creo que hay muchos modelos en los cuales uno se puede ir desarrollando, lo que tenemos que tener al final del día es seguridad, servicios, frecuencia, y todo eso creo que ya con con este nuevo nombramiento se va a poder lograr.

“Esperamos que este nombramiento permita que esta persona dure los 5 años y con esto tener una política firme del Estado, direccionada en tener de un transporte formal, seguro y formalizado”, sostuvo.

En tanto, Morán también señaló que los corredores en su conjunto esperan encontrar la oportunidad para conversar con Hernández y conocer su posición sobre diferentes aspectos, incluido el tema de la deuda a los operadores del servicio.

Hoja de ruta de nueva gestión

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, declaró este jueves, que su cartera agradeció a Maribel Vidal por la gestión desempeñada en los meses que estuvo en la presidencia de la ATU y que de igual forma brindó la bienvenida a David Hernández para asumir dicho cargo.

Precisó que uno de los planteamientos que tiene que desarrollar en su inicio de gestión es la implementación de las rutas que van a llegar directamente hasta el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, como la que proviene de la avenida Quilca, al igual que las frecuencias. “Ese es el primer trabajo que tiene que hacer (el nuevo presidente de ATU)”, comentó.

Luego, indicó también que el MTC viene coordinando con el equipo de ATU ya que juntos vienen trabajando un decreto legislativo que va a ayudar a resolver las problemáticas de los corredores complementarios, el metropolitano y las de otras rutas regulares.

“En el Perú, desgraciadamente, por un tema me imagino más político hace muchos años se decidió que el transporte urbano tenía que ser autofinanciado, es decir, que el Estado no iba a tener que subsidiarlo, algo que sí ocurre en todas las ciudades grandes del mundos, como Washington, Madrid, Bogotá. Allí el transporte urbano tiene un componente de subsidio, porque si queremos recuperar todos los costos a través de las tarifas, las personas tendrían que pagar taifas muy altas”, sostuvo.

En ese sentido, a través del mencionado decreto legislativo lo que se va a hacer es enmarcar toda una intervención para que el transporte urbano pueda tener un esquema de subsidio supervisado.

El Comercio intentó también recoger algunas declaraciones de parte de la ATU y los operadores del Metropolitano, pero hasta el cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta.