Elizabeth Lail, con una honestidad casi inverosímil, confiesa que le tiene miedo a las películas de terror. Precisamente, le teme al género en el que acaba de incursionar gracias a “La hora de tu muerte”, cinta que se estrenará la siguiente semana en el Perú.

“Me asusto fácilmente. Potencialmente podría tener pesadillas durante un mes. No entro usualmente a ver ese tipo de historias a menos que esté acompañada por muchos amigos”, cuenta Lail a El Comercio. Además, añade que, de manera particular, la perturban aquellas cintas que señalan estar basadas en hechos reales. “Significa que podría ocurrirnos eso que vemos a cualquiera de nosotros. No puedo acostarme en mi propia cama sin temer que alguna fuerza desconocida venga por mí”, sostiene.

Sin embargo, eso no ha impedido que la joven estrella de la serie “You”, producción que forma parte del catálogo de Netflix, se anime a encarnar a Quinn Harris, una enfermera que descarga la aplicación Countdown con la que puede predecir el momento exacto en el que una persona va a morir. “Leí muchos guiones pero cuando apareció este en mi camino, me di cuenta de que era un texto realmente sólido. Fue una lectura divertida y conecté de inmediato con el personaje. Fue una sorpresa muy agradable”, explica.

—Personajes a la medida—

Tras su breve participación en diferentes programas televisivos como “The Blacklist” o “The Good Fight”, no fue hasta el 2018 que su carrera se consolidó por su interpretación de la aspirante a escritora Guinevere Beck en “You”. De igual modo, “La hora de tu muerte” representa para Lail un punto de quiebre en su paso por Hollywood. Aunque, según detalla, no solo se siente afortunada por la oportunidad de trabajar en esta película por el alcance que tiene este género entre el público, sino también por su afinidad con Quinn. “Es un personaje fuerte que está lidiando con la muerte de su madre al inicio y se encuentra desconectada de su familia. Y pese a todo, logró cumplir varios objetivos como convertirse en enfermera”, afirma Lail.

Si bien esto fue lo primero que la atrajo cuando le propusieron sumarse al elenco, en un punto del rodaje, Lail también identificó un texto en el guion respecto a los tiempos actuales y la saturación de tecnología con la que convivimos a diario. “Google Maps es mi aplicación favorita. No podría vivir sin ella. Pero reconozco que soy dependiente de ella, por ejemplo”, dice.

Otro punto sobre el que reflexiona es la poca disposición que tienen las personas para leer con detenimiento las bases legales antes de descargar una aplicación, justamente lo que le ocurre a su personaje. “Los acuerdos deberían ser más fáciles de leer. A veces sin darte cuenta le estás entregando partes de tu vida como información o imágenes tuyas a esta tecnología”, finaliza.