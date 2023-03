El escritor peruano Jaime Bayly presentó este 21 de marzo en Madrid su nueva novela “Los genios”, la que gira en torno a la tumultuosa relación entre el literato peruano Mario Vargas Llosa y su par colombiano Gabriel García Márquez.

Ante una habitación llena de periodistas, Bayly habló del génesis de su libro, nacido de su amistad en la década de los 80 con Álvaro Vargas Llosa, con quien trabajó en el diario La Prensa.

El novelista peruano pasó a describir la amistad entre los dos Nobel de Literatura latinoamericanos, nacida de una admiración mutua expresada epistolarmente que luego fue consagrada en un encuentro en el y consagrada con un encuentro en 1967.

Un poco más de una década después, durante la exhibición del documental “Odisea en los Andes”, el literato peruano le dio un puñetazo en la cara a Gabo tras decirle “esto es por Patricia”, nombre de su esposa. Desde ese entonces serían enemigos.

Este es el misterio en torno al que Bayly ha urdido su novela, “tramada durante más de 40 años”, la cual describe como una “autopsia de una amistad” y que utiliza testimonios de las amistades de estos dos gigantes de la literatura para acercarse a una verdad, si bien no histórica, fiel a lo que el autor cree que sucedió.

“Esto es lo que quería contarles. Como esta novela está en mi cabeza y en mis entrañas desde hace muchos años. Como he ido armando el rompecabezas, paciente y cuidadosamente, y como he querido convencerme a mí mismo que fue lo que pasó”, señaló. “No tengo pruebas. No estuve ahí. No tengo fotos ni grabaciones, solo recogí testimonios. Pero lo he hecho con bastante respeto a los genios y a los hechos históricos que ocurrieron entre ambos. Y luego, desde luego, interviene la ficción. Interviene la mirada del novelista que lo colorea, lo enriquece, lo adereza. Lo tensa un poco. Con suerte lo mejora, lo enriquece.”

Aquí la presentación del libro:

La novela, que llega bajo el sello editorial Revuelta Editores, estará disponible en librerías a partir del 22 de marzo.