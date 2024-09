El músico barcelonés y figura icónica del indie pop, Carlos Sadness, regresa a nuestro país después de casi dos años para presentar su quinto álbum, “Realismo Mágico”.

“Este disco no busca explorar nuevos caminos, sino reafirmar mi identidad y fortalecer aquello que ya es familiar para la gente. En el concierto no solo tocaré las canciones del nuevo álbum; también interpretaré esos temas clásicos que el público siempre me pide”, señaló Sadness.

El artista aprovechó para expresar su gratitud hacia el público peruano, que lo ha apoyado durante años, incluso sin haberlo escuchado en vivo.

“Muchos me preguntan cuál es el secreto para que la gente escuche mi música, y la verdad es que no lo sé. De repente, comenzaron a escucharme sin que yo hubiera visitado Perú. Tal vez es mi personalidad lo que llama la atención, quién sabe. Estoy muy agradecido por ese cariño”, comentó.

Aunque aún no ha decidido si contará con algún artista peruano en su concierto del 2 de octubre en el C.C. Barranco, Sadness habló sobre la música del país.

“No he escuchado mucho, pero me gusta la música de Adrián Bello; me parece un artista interesante. Lo que sí he probado bastante y me encanta es la comida peruana, quedé fascinado”, agregó.

“Realismo Mágico”, el más reciente trabajo discográfico de Carlos Sadness, será presentado en el C.C. Barranco el próximo 2 de octubre. Las entradas están a la venta en Joinnus.com.