Cecilia Brozovich (Lima, 1976) tardó años en descubrir que podía unir sus dos grandes pasiones: la psicología y el arte. Durante mucho tiempo, vivió con la idea de que debía elegir entre una de las dos, atrapada en la creencia errónea de que no podía dedicar su vida a ambas. Sin embargo, tras un profundo proceso personal, comprendió que no tenía que renunciar a ninguna, sino integrarlas en un proyecto único. Así nació “ConectArte”.

“Es un espectáculo original, una experiencia psico-musical donde se mezclan música en vivo, historias, anécdotas, emociones y reflexión”, comenta Brozovich. “Acerco la salud mental a través de la música y el entretenimiento. No es un show solemne ni serio, donde la gente vaya a ser analizada”, añade.

Cecilia Brozovich. (Foto: Allen Quintana) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

Cecilia comenzó a trabajar en este proyecto hace cinco meses. Fueron largas horas frente a su computadora, leyendo, escribiendo, borrando y agregando contenido para dar vida a una de las entregas más personales de su carrera.

“Detrás hay un trabajo minucioso. Comencé por la música y luego conecté con etapas de mi vida que uní con este show. El guion es mío, pero mi esposo, que es músico, me ayudó considerablemente, y mi hija, que es dramaturga, también aportó su perspectiva. Es un proyecto muy familiar”, destaca.

Para “ConectArte”, Cecilia tomó algunos aspectos difíciles y profundos de su historia, y los cuenta de manera divertida. “La idea es que la gente se ría conmigo, no que lloren por lo que me tocó vivir”, aclara.

“En la parte musical incluiré canciones de los años 80 y temas propios, como ‘Bebé’”, explica. “Uno de ellos trata sobre el amor propio, porque, aunque decir ‘no’ puede ser difícil, es una de las mejores formas de que te estás queriendo un poco”.

Detrás de la popularidad

Brozovich ingresó al mundo del entretenimiento a los 17 años como modelo publicitaria y concursante del Miss Perú 1994. Posteriormente condujo el programa de aventuras “Punto de quiebre”. Sin embargo, fue su actuación en telenovelas como “Malicia”, “Obsesión”, “Nino” y “Boulevard Torbellino” lo que la catapultó a la fama en la década de los 90, a los 19 años. Esta etapa le trajo grandes satisfacciones, pero también desafíos intensos.

“Esta parte de mi vida también está en el show. Cuento cómo lo viví, cómo me tocó y cómo me ayudó a crecer. Lo que hice, lo que me faltó hacer y lo que hoy, finalmente, estoy logrando”, comparte. Brozovich reflexiona que la fama puede ser un problema si te encuentras inestable. “Yo tenía la atención de todo el mundo, pero eso puede volverse una carga si no tienes una base sólida. Y eso fue parte de lo que me tocó enfrentar”.

Actualmente, la popular ‘Gata’ se dedica a atender pacientes y crear música, aunque no descarta futuros proyectos en televisión o actuación. De hecho, recientemente tuvo que rechazar una oferta para participar en “El Gran Chef Famosos” por falta de tiempo.

“Soy psicóloga, tengo una maestría y dos especialidades en psicoterapia. También soy psiconcóloga y dirijo una empresa que brinda servicios de salud mental a otras organizaciones. Pero, si me llaman para hacer una novela, la haré, porque todo eso es parte de quién soy”, señala

Con su espectáculo “ConectArte”, busca edificar e inspirar al público. “Quiero que las personas se lleven algo significativo, que les toque el corazón y les permita mirarse a sí mismas en ese espejo. Porque cuando uno cambia, ya está cambiando el mundo”, sentencia.