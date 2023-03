La vida está llena de derrotas, pero también de pequeñas grandes victorias. De estas últimas, Cecilia Brozovich recuerda una en especial. Estaba en quinto grado de primaria y la tantas veces negada oportunidad de cantar apareció nuevamente ante ella. Pero esta vez para participar en los juegos florales del colegio bastaba con inscribirse.

Frente a su primer público entonó “Yo soy rebelde”, de Jeannette. “Me di el gusto de cantársela a la directora y profesoras de esa escuela”, comenta, las mismas que durante años ignoraron sus intentos por ser parte de las actuaciones. “Es que era, y aún soy, hiperactiva. En esa época no se tenía idea de qué era esto y como no podía estar quieta era la antipática del colegio”, agrega.

Años después, la multifacética artista hizo del atrevimiento su sello personal. De los roles que interpretó en varias telenovelas de los años noventa le ha quedado el apelativo de ‘la gata’. Hoy, la rebeldía que entonces ostentaba se ha transformado en perseverancia y es gracias a esta virtud que la también sicóloga ha decidido volver a hacer lo que tanto ama. Este 2 de marzo presentará un concierto con temas de su autoría y covers tanto ochenteros como noventeros en Tierra Baldía.

“Siempre me ha interesado la performance, pararme en un escenario”, asegura Brozovich a sus 47 años. Una foto de pequeña en el Parque de la Reserva lo confirma. Recuerda que durante un espectáculo se escabulló entre la gente y terminó con el micro en mano, haciendo las veces de presentadora. Más tarde, a los 12 años, fue la ganadora de uno de los festivalitos de rock que Yola Polastri organizaba en la recordada Feria del Hogar.

“Es mi pasión, está en mis venas. Yo creo que lo que me llena es poder desenvolverme con las herramientas que me nacen y recibir el aplauso del público, es algo muy orgánico”, remarca. En 1994, antes de su participación en Miss Perú, organizó un pequeño concierto en Barranco para sus amigos. Siguió tocando puertas para poder incursionar en la música, pero ninguna se abrió.

Su oportunidad de cantar profesionalmente llegó cuando conoció a su hoy esposo, el productor Ricardo Gallardo. Juntos formaron el dúo de pop Abbril, incluso llegaron a cantar en quechua y otros idiomas. Sobre esta experiencia señala que a muchos no les interesaba difundir temas en el idioma de los incas. “Lo digo porque ahora es lindo ver a tantos artistas haciendo música contemporánea en quechua”.

En 10 años de vida, el dueto grabó dos álbumes y seis singles. En 2019 inicia su proyecto como solista, pero al poco tiempo llegó la pandemia. “Me truncó los planes de presentarme en vivo. La verdad, me dejó con muchas ganas. Hice algunas presentaciones virtuales, pero no lo sentía igual, necesitaba esa conexión directa con el público”.

Admite que con el paso del tiempo su estilo ha evolucionado, pero también asegura no ceñirse a ningún género y escuchar de todo un poco. Lo cierto es que sus últimos temas se enmarcan en el pop electrónico. “Es un sonido más fresco. Si bien yo no soy una chibola ni pretendo cantar solo para ellos, este es un sonido que me gusta mucho. La verdad que yo toda la vida he escuchado new wave, entonces va por ahí el tema electrónico. Es además lo que hoy está sonando”.

Por el momento, no tiene en la mira lanzar un álbum completo pues considera que para artistas como ella “que están en permanente proceso de potenciar su carrera” es más conveniente sacar singles y mantener por un tiempo el interés en ellos. Precisamente, este 1 de marzo, un día antes de su regreso a la escena musical, saldrá a la luz “Por amarte” una balada con matices del dream pop.

“Para este próximo concierto me siento preparada para dar una performance a la altura de cualquier artista internacional. Me he esforzado muchísimo. Estoy ilusionada. Sé que si yo quiero tener una respuesta del público la excelencia debe ser la meta. El talento solo no basta, hay que cultivarlo y hacerlo crecer”, sostiene. Esta filosofía de vida es, sin duda, otra pequeña gran victoria personal.