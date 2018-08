Cher: escucha aquí un avance de su nuevo disco de versiones de ABBA

La estrella de la música Cher lanzará el 28 de setiembre su disco "Dancing Queen", un nuevo álbum de versiones de ABBA, el recordado grupo sueco creador de éxitos como "Gimme! Gimme! Gimme!", "Waterloo" y "Chiquitita".

El disco, producido por Warner Bros. Records, fue ideado tras la participación de Cher en la musical cinematográfico "Mamma Mia! Here We Go Again".

De hecho, la cantante participa en la banda sonora original de la cinta con el tema "Fernando", a dúo con Andy García.

"Siempre me ha gustado ABBA y vi el musical original 'Mamma Mia' en Broadway tres veces", ha dicho Cher a Variety. "Después de filmar 'Mamma Mia! Here We Go Again', me recordaron una vez más las canciones geniales e atemporales que escribieron y comencé a pensar '¿por qué no hacer un álbum de su música?' Las canciones eran más difíciles de cantar de lo que imaginaba, pero estoy muy feliz de cómo salió. Estoy muy emocionado de que la gente lo escuche. Es un momento perfecto".

El álbum fue grabado y producido en Londres y Los Ángeles con el colaborador de toda la vida de Cher, Mark Taylor, quien previamente produjo el single exitoso de Cher, "Believe".

Entre las canciones que reinterpretará Cher están "Dancing Queen", "Gimme! Gimme! Gimme!", "The Name Of The Game", "SOS", "Waterloo", "Mamma Mia", "Chiquitita", "Fernando", "The Winner Takes It All" y "One Of Us".

GRACIAS POR LA MÚSICA

El álbum de la banda sonora de la película "Mamma Mia! Here We Go Again" encabeza la lista de los discos más vendidos del Reino Unido, por delante de otra banda sonora, la de "The Greatest Showman", informó hoy la Official Charts Company (OCC).



El álbum contiene los éxitos del cuarteto ABBA, reinterpretados por las protagonistas de la película, como las actrices Lilly James y Cher, y ya ha vendido 35.000 copias.

Además, la banda sonora de la película "Mamma Mia!" (2008), se sitúa en el puesto número cinco de los discos más vendidos.