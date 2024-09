El cantante nacional Dennis Sin Smartphones, quien busca establecerse como un intérprete del rock independiente, anunció el lanzamiento de su nuevo EP “Hiper Hyper”, el cual trae una propuesta renovada que busca captar la atención de los fanáticos del rock y del dance punk.

“Para hacer este disco me olvidé de la guitarra como herramienta de composición y comencé a usar teclados que no sé tocar bien. No dominar un instrumento en mi caso, hace que aflore más mi creatividad. Estar entre la espada y la pared te obliga a avanzar, aunque no sepas a dónde irás a caer y eso es muy divertido para mí”, contó Dennis.

Una de las canciones del EP, “Pasto Artificial”, tiene una historia especial detrás de su creación, según contó el mismo artista.

“Un día vi a mi hijo tirado en el sofá viendo The Amazing World of Gumball en la TV y le dije si quisiera grabar una estrofa y unos coros, como quien hace algo distinto. Y se le descalabraron los cachetes de asombro porque le encantó la idea. Eso mejoró notablemente la canción. Ahora, igual sigue tirado en el sofá viendo dibujos, pero tiene un bonito recuerdo. No lo culpo, esa serie es genial”, relató.

El EP Hiper Hyper marca otro nuevo capítulo en la carrera de Dennis García, reflejando su constante evolución y compromiso con la creatividad en un mundo donde el rock sigue siendo una voz rebelde y auténtica.

Además de su labor musical, Dennis ha dirigido videoclips para su banda Niños Sin Smartphones y otros videos para artistas nacionales como WAN, Arba Spak, Ruiz-Gonzalez, Vali Cáceres, Zhenna, Kintu Canela, y ahora para el nuevo single de Bettine Solf, titulado “Landing”.

