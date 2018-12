MAMA 2018 EN VIVO: BTS y el paso de las estrellas del K-pop en la alfombra roja

La ceremonia de premios más importante del K-pop celebró este viernes su última gala con muchas sorpresas. Los Mnet Asian Music Awards, conocidos simplemente como los MAMA 2018, se llevó a cabo este 14 de diciembre en Hong Kong y congregó a estrellas de la talla de BTS y Wanna One.

La ceremonia final también contó con la participación de los grupos GOT7, SEVENTEEN, MOMOLAND, Oh My Girl, Tiger JK y Yoon Mi Rae. Además, la estadounidense Janet Jackson estuvo presente como invitada especial.

¿Cómo lucieron en esta noche especial BTS y otras estrellas? Revive la alfombra roja de los MAMA 2018 aquí:

Alfombra roja de la fecha final de los MAMA 2018. (Fuente: YouTube)

CEREMONIA EN VIVO



¿CUÁNDO?

Viernes 14 de diciembre.



¿DÓNDE VER?



Podrás seguir en vivo los MAMA 2018 desde su página oficial (previo registro).



HORARIOS (VIERNES 14 DE DICIEMBRE)



México: 5:00 a.m.

Perú: 6:00 a.m.

Ecuador: 6:00 a.m.

Colombia: 6:00 a.m.

Chile: 8:00 a.m.

Argentina: 8:00 a.m.

Este año, los MAMA 2018 ha contado con tres ceremonias en tres países distintos. La primera premió a los artistas nuevos de este año el pasado 10 de diciembre en Corea del Sur; mientras que la segunda ceremonia se realizó en Japón el 12 de diciembre.