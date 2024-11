El reconocido músico estadounidense Lenny Kravitz arrancó su gira sudamericana con una presentación en Sao Paulo, Brasil, el pasado fin de semana, donde interpretó canciones emblemáticas como “I Belong to You”, “Again” y “American Woman”, además de nuevos temas de su último álbum, “Blue Electric Light”.

Según trascendió, el concierto inició con las potentes “Bring It On”, “Minister of Rock ‘n Roll” y “TK421″. A medida que avanzaba el show, el público disfrutó de clásicos como “Fly Away” y “Are You Gonna Go My Way?”. El cierre fue especial con “Let Love Rule”, durante la cual Kravitz descendió del escenario para interactuar con sus fanáticos.

El próximo destino de Kravitz es Lima, donde se presentará el 8 de diciembre en el Arena 1 de San Miguel. El repertorio incluirá éxitos de toda su carrera, así como temas de su reciente álbum “Blue Electric Light”. Canciones como “TK421″ y “Human” son parte del setlist que ya ha cautivado a la audiencia en esta gira. Las entradas están disponibles en Ticketmaster, con promociones especiales para clientes BBVA.

Este 2024 ha sido un año significativo para Kravitz. Fue galardonado como Ícono de la Música en los People’s Choice Awards, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y actuó en la final de la Champions League. Además, destacó en los MTV Video Music Awards, donde ganó el premio a Mejor Video Rock por “Human”.