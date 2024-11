La banda peruana Cecimonster vs Donka será la encargada de abrir el esperado concierto de Lenny Kravitz en Lima el próximo 8 de diciembre con su gira Blue Electric Light Tour. La agrupación fue elegida personalmente por el propio Kravitz para iniciar su show en el Arena 1, ubicado en el distrito de San Miguel.

Formada en 2010, Cecimonster vs Donka es una banda de rock alternativo que ha ganado notoriedad en la escena musical peruana por su enérgico estilo en vivo. Con cinco discos de estudio, incluyendo su reciente álbum “Delilah”, la banda compartió escenario con artistas internacionales como Pixies y Japandroids.

CONOCE MÁS: Lenny Kravitz agotó entradas para sus conciertos de Latinoamérica

Kravitz, conocido por sus éxitos como “Are You Gonna Go My Way” y “Fly Away”, llegará a Lima como parte de su Blue Electric Light Tour 2024. En esta gira, el cantante estadounidense presentará su más reciente álbum, “Blue Electric Light”, que incluye temas como “TK421″ y “Human”. Con más de 40 millones de discos vendidos y cuatro premios Grammy.

El concierto de Lenny Kravitz en Lima es parte de una gira mundial que también incluye presentaciones en Europa y América Latina. Las entradas para el evento están disponibles en Ticketmaster, con una promoción especial de descuento del 25% para los clientes de BBVA entre el 11 y 18 de noviembre.