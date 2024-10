El cantante y compositor estadounidense Lenny Kravitz agotó las entradas para sus conciertos en Argentina y Chile como parte de su gira sudamericana en 2024. La venta de boletos en el resto de la región, incluido Perú, ha sido igualmente exitosa, posicionando este tour como uno de los más vendidos del año.

Durante su presentación en Lima, Kravitz interpretará algunos de sus mayores éxitos, como “Are You Gonna Go My Way”, “I Belong to You”, “It Ain’t Over ‘Til It’s Over”, “Again”, “American Woman” y “Fly Away”. Además, presentará las canciones de su nuevo álbum Blue Electric Light, que incluye temas como “TK421″, “Paralyzed” y “Human”, los cuales forman parte del repertorio de su gira actual.

Con más de 30 años de carrera, Kravitz vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo y ha sido galardonado con cuatro premios Grammy, el primero fue en 1999, cuando ganó en la categoría de Mejor Interpretación Vocal Masculina de Rock por “Fly Away”. A lo largo de su carrera, estrenó doce álbumes de estudio y ha participado en producciones cinematográficas como “Los juegos del hambre” y “El mayordomo de la Casa Blanca”.

En 2024, Kravitz recibió el premio Ícono de la Música en los People’s Choice Awards, develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 12 de marzo, y fue nominado al Salón de la Fama del Rock and Roll. Además, encabezó el espectáculo de la final de la Champions League en Londres y ganó el premio a Mejor Video Rock en los MTV Video Music Awards por “Human”.