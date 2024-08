La estrella del rock, guitarrista y compositor estadounidense Lenny Kravitz confirmó hace algunas semanas su show en Perú como parte de su gira mundial. El artista se presentará el próximo 8 de diciembre en el Arena 1 de San Miguel, por lo que la producción del evento espera que sea un lleno total. Para cumplir con su propósito, los organizadores anunciaron el cambio de ticketera.

Inicialmente, las entradas estaban a la venta en UNETICKET; sin embargo, la producción del evento anuncio que, a partir de ahora, Ticketmaster será la nueva y única plataforma de venta de entradas para el show de Lenny Kravitz en Lima.

¿Qué sucederá con los fans que ya habían comprado entradas?

Según la producción del concierto, el cambio de ticketera no representará un inconveniente para aquellos que hayan comprado entradas en la anterior plataforma, pues tendrán total validez para este espectáculo. Quienes quieran adquirir los tickets a partir de hoy, lo podrán hacer a través de Ticketmaster.

Trascendió además que Lenny Kravitz ofrecerá lo mejor de su repertorio como “Are you gonna go myway”, “I belong to you”, “It Ain’t Over ‘Til It’s Over”, “Again”, “Always on the run”, “American Woman”, “Fly Away”, “Let Love Rule”, entre otros éxitos que sonaron en las radios de todo el mundo. Además, el cantautor estadounidense presentará en sociedad su nuevo disco Blue Electric Light, del que se desprenden “TK421″, “Paralyzed” y “Human”, que también forman parte del setlist de su último tour.

PRECIO DE LAS ENTRADAS

SOBRE LA GIRA

Actualmente, Lenny Kravitz se encuentra visitando diversas ciudades de Europa como parte del Blue Electric Light Tour 2024, donde tiene previsto presentarse en Alemania, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Francia, Italia, Suiza, República Checa, Polonia, Croacia, Hungría, Grecia, Macedonia, Bulgaria, Rumania, Austria y Mónaco, hasta el 16 de agosto.

Luego, entre el 18 y el 26 de octubre, Kravitz realizará una serie de presentaciones en el Dolby Live de Las Vegas, y será lo último de su etapa por Norteamérica hará antes de llegar a Latinoamérica, donde también visitará Colombia, Argentina, entre otros.

SU ÚLTIMA VISITA A PERÚ

En marzo de 2019, el cantante Lenny Kravitz llegó a Lima con lo mejor de su repertorio y se presentó sobre el escenario del Jockey Club del Perú, donde ofreció un show de casi dos horas que inició al ritmo de “Fly Away”. El riff de guitarra avivó la alegría de las más de 12 mil personas que se reunieron en el recinto, que una noche antes había recibido a los Artic Monkeys. Cabe señalar que esta fue la primera vez, en 30 años de carrera, que la leyenda del rock llegó a Perú.