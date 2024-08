El reconocido músico Peter René Baumann, más conocido como DJ BoBo, llegará al Perú con su gira en Latinoamérica llamada “Evolution”. El show en el país se llevará a cabo el próximo sábado 31 de agosto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas están a la venta en la plataforma de Teleticket.

El músico, bailarín y productor musical, hará bailar a todos sus fanáticos peruano al ritmo de sus mejores hits como “Somebody’s Dance with Me”, “Freedom”, “Everybody” y “Let the Dream Come True”, entre otros.

“Antes uno veía los ojos brillantes (del público), hoy brillan los teléfonos. Eso no me molesta. Es una forma de retener momentos bellos en el recuerdo. Filmar y fotografiar está expresamente permitido en mis conciertos”, señaló el músico en una reciente entrevista.

Cabe precisar que es la segunda vez que DJ BoBo pisará territorio peruano, sin embargo, en esta ocasión su renovado show durará aproximadamente dos horas, con una amplia banda de músicos en vivo y 15 coreógrafos en escena y que le darán un show espectacular en el escenario.

