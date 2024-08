El cantante y guitarrista estadounidense Lenny Kravitz aprovechó un reciente video para enviar un mensaje a sus seguidores peruanos previo a su concierto en Lima, donde se presentará el próximo 8 de diciembre en el Arena 1 de San Miguel como parte de su gira “The Electric Blue Light”. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

En su mensaje, Lenny Kravitz saluda a sus fans peruanos y termina citando su éxito “Let Love Rule”. “Hola Perú, el tour The Electric Blue Light llegará a Lima el 8 de diciembre, prepárense para que el amor los gobierne”, dijo el cantante, guitarrista y compositor estadounidense.

Durante su show en Perú, Lenny Kravitz hará un repaso de sus mejores temas, incluyendo clásicos como “Are You Gonna Go My Way”, “I Belong to You”, “It Ain’t Over ‘Til It’s Over”, “Again”, “Always on the Run”, “American Woman”, “Fly Away”, “Let Love Rule”, entre otros.

Además, el cantautor estadounidense presentará en sociedad su nuevo disco Blue Electric Light, del que se desprenden “TK421″, “Paralyzed” y “Human”, que también forman parte del setlist de su último tour.

Con una carrera musical que abarca más de tres décadas, Kravitz ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo y ha ganado cuatro premios Grammy, pero además tiene en su poder uno de los más amplios catálogos de hits musicales que lo han mantenido vigente desde su primera aparición musical en 1989.

Este año Kravitz publicó su último álbum, Blue Electric Light, que escribió y produjo él mismo. Este nuevo trabajo marca una nueva etapa en su carrera, en la que sigue explorando nuevos sonidos y desafiando los límites de su creatividad y es el disco que estará presentando al público peruano como parte su actual gira denominada Blue Electric Light Tour 2024.

De esta manera, Lenny Kravitz llegará a Perú para ofrecer un show especial el próximo 8 de diciembre en el Arena 1 de San Miguel. Las entradas para disfrutar del concierto están disponibles en Ticketmaster. Cabe señalar que hay un descuento especial para suscriptores de El Comercio.

