Los hermanos sean unidos, salvo que se trate de Noel y Liam Gallagher. Los líderes de Oasis, la banda británica que ofreció un concierto fabuloso el último jueves [30 de abril del 2009] ante una multitud demás de 40 mil fanáticos absolutamente entregados, llegaron a Lima en vuelos separados, nunca se dijeron palabra alguna e incluso prefirieron evitarse durante la prueba de sonido en los minutos previos al recital.

Liam, famoso por su agrio temperamento, contradijo e inmediato todos nuestros prejuicios y se mostró bastante amable durante la breve entrevista que le hicimos en el ‘backstage’ del Estadio Nacional, adornado con una enorme banderola del Manchester City, el equipo de sus amores. Pero, más allá de su inesperada buena onda, en todo momento dejó en claro que su pelea con Noel no es un invento de la prensa.

“Los latinoamericanos son muy apasionados, como los españoles o los italianos. Son unos condenados fanáticos. No he hablado con nadie en Lima aún, pero ya he podido comprobar que son unos verdaderos fanáticos de la banda, y eso me encanta. Tengo muchas ganas de salir a cantar para todos ellos”, dice, siempre intercalando cierta palabra que en inglés comienza con ‘f’ entre una oración y otra.

―Tres canciones de “Dig Out Your Soul”, el álbum más reciente de Oasis, son tuyas... ¿También tienes, como tu hermano Noel, el proyecto de editar un disco como solista?

No, de ninguna manera. Yo nací para estar en Oasis. Lo único que voy a hacer, aparte de cantar en la banda, es continuar con mi línea de ropa Pretty Green. No estoy interesado en ser solista. Formo parte de una banda que me hace sentir bien. No necesito que la gente me esté rindiendo pleitesía ni que me estén diciendo lo bueno y genial que soy. Eso se lo dejo a Noel y Robbie Williams.

―El nombre de tu marca de ropa está inspirado en una canción de The Jam...

Paul Weller es genial. The Jam es una banda que todos deberían imitar. Y él es un ejemplo: tiene 50 años y sigue luciendo tan ’cool’ como siempre. Es más innovador que muchos de los músicos más jóvenes. Es un modelo para mí.

―¿Te ves todavía sobre los escenarios en 10 o 20 años?

Claro que sí. Me encanta salir de gira. Si no disfrutas al tocar en vivo, todo esto puede ser una pesadilla, pero no es mi caso. Salir de gira, los viajes y todo eso pueden volverte loco si no aprendes a disfrutarlo.

―Tu hermano ha dicho que el próximo disco de Oasis recién saldrá en unos cinco años... ¿Es eso cierto?

Yo no tengo nada que ver con eso. Él se cree el líder de la banda y por eso dice cosas como esa. Pareciera que ya se olvidó de que Oasis es un grupo, y por eso está todo el tiempo haciendo comentarios y ofreciendo declaraciones ‘importantes’ como esa. Dice que el próximo disco saldrá en cinco años, que va a sacar un álbum como solista... En realidad, pareciera que ya se convirtió en solista, por las cosas que dice. Él obviamente se cree el ‘hombre principal’ del grupo, pero puedo asegurarte que yo no quiero estar cinco años sin hacer nada, y me parece que Andy (Bell) y Gem (Archer) o cualquiera de los que trabajan con nosotros tampoco querrán estar cinco años sin hacer nada.

―¿Cómo consiguen tocar tan bien en vivo cuando es notorio que Noel y tú no tienen una buena relación?

Bueno, Oasis es lo que es. Yo solo tengo que subir al escenario y cantar las canciones como yo siento que deben ser cantadas. Y él toca la guitarra como tiene que hacerlo. Lo mismo Gem y Andy. Nosotros no vamos a saludar al público todos abrazados al final de un concierto ni a dedicarnos canciones unos a otros. No somos Bon Jovi.