La talentosa cantante y compositora peruana Lucía Covarrubias sigue conquistando con su propuesta musical esta vez junto a la banda Bacilos, con los que grabó un nuevo feat que lleva por título “No Me Nananees”, que se acaba de estrenar en todas las plataformas virtuales y con la que espera seguir escalando éxitos en su ascendente carrera en el mercado internacional.

“No Me Nananees” fue compuesta por Covarrubias, el cantante colombiano Jorge Villamizar y el productor Ahmed Barroso, es una mezcla de ritmos latinos y pop que invitan al baile, pero además tiene un potente mensaje de empoderamiento a la mujer que resalta mucho la artista peruana que actualmente se abre paso con gran éxito en México.

“La letra habla del empoderamiento de la mujer desde el punto de vista de que les dice a los chicos ‘oye no creas que todo lo que hago es porque ti, tú no eres el centro de atención’. A veces los hombres les das un like, les hablas y se pasan muchas películas en su cabeza, por eso jugamos mucho a poner las diferentes posibilidades de amor que hay. En el coro la chica dice ‘yo bailo con otro flow’, o sea me abro a la posibilidad de que puedo estar con una chica, un chico o un chique. Es una canción para todos”, refiere Lucía que es pieza fundamental de todas las películas y series que produce Sinargollas.

Sobre el peculiar título de la canción cuenta: “‘No Me Nananees’ significa’ nananear’, es como cuando hablas tonterías y te burlas de alguien, lo remedas y por eso el chico responde ‘no me nananees’ nena. La chica se burla de sus dos vecinos, ella está super bacán y ellos piensan otra cosa”, manifestó Lucia que resaltó la gran química y amistad que tiene con Villamizar y Andrés Lopes.

“Ellos son muy talentosos y encontraron un sonido que me encanta. En el videoclip se siente la gran amistad, la buena onda, la historia se grabó en Miami. Ellos han triunfado muchísimo en la música y me encanta que sean así de humildes, que estén apostando por artistas que estamos todavía empezando”, destacó la ganadora de la Gaviota de Plata de Viña del Mar.

Lucía Covarrubias se está afianzando en el mercado musical, hace unos meses lanzó un feat al lado de la popular cantante y actriz mexicana Kika Edgard, además ha compuesto temas para las conocidas figuras Sandra Echevarria, Michael Ronda y Paulina Goto. Actualmente forma parte del elenco de la exitosa obra musical en México, “Siete veces adiós”, que ha extendido su temporada hasta el 2023.