Maricarmen Marín anunció su regreso a los escenarios y decidió dar muestras de su espíritu navideño con el lanzamiento de un emotivo videoclip “Feliz Navidad”, en su canal de YouTube, en el que interpreta el clásico villancico con su voz característica.

“La Navidad es una época que siempre me inspira y me llena de alegría. Poder compartir estos villancicos con todos ustedes es un regalo que me hace muy feliz”, contó Marin, quien regresa a la escena musical con la mejor actitud.

Asimismo, la cantante peruana mencionó que este “este proyecto ha sido una montaña rusa de emociones”, por lo que significa la Navidad para ella. Con una serie de presentaciones programadas para los próximos dos meses, Maricarmen planea llevar su música a diferentes rincones del país.

“Quiero celebrar esta Navidad con todos ustedes, llevar un mensaje de paz, amor y mucha alegría. La Navidad se pinta bonita, y yo me siento feliz de formar parte de sus celebraciones”, dijo.

Por otro lado, Maricarmen Marín adelantó que estará en el reencuentro de los ex integrantes del grupo Skándalo, y ahí promete revivir los grandes éxitos de la cumbia.

“Estoy muy emocionada de reencontrarme con mis compañeros de Skándalo y de compartir con el público que siempre nos apoyó. Será una noche inolvidable llena de nostalgia y buena música”, señaló la cantante.

