“Dejar el grupo no fue una decisión fácil. La idea fue madurando con el tiempo, hubo momentos en los que quería dar ese paso, y creo que ellos también lo sentían. No fue una disolución del grupo en sí, mi partida les planteó la difícil decisión de continuar o no, y optaron por no seguir adelante. Fue un proceso triste porque no se puede dar un paso así, sin que haya una mezcla de pena y nostalgia”, reflexiona.

Raúl Romero celebra 10 años como cantante solista en constante reinvención. (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

El popular ‘Cara de haba’ evoca con cariño su tiempo con Nosequién y los Nosecuántos, describiéndolo como una de las etapas más valiosas de su vida.

“Es un tramo precioso, lleno de logros que me transformaron. Me enseñó a ser trabajador y responsable. Siempre existió la posibilidad de volver a juntarnos, pero ya había probado el dulce sabor de ser solista, de tocar y crear las canciones que realmente quería. Trabajar en una banda democrática es complicado; renuncias a tu plenitud artística a cambio de vivir esa dinámica fraterna y fuerte. Como solista, empecé a hacer lo que realmente deseaba: un espectáculo más conversado, con más bromas”, destaca Romero Salazar

Han pasado diez años desde que Raúl lanzó “Solito” (2014), su álbum debut como cantante independiente. En ese disco, se aventuró en el mundo de la salsa, y ahora incursiona en el género urbano con su nuevo tema, “No pasa nada”, en colaboración con Asmir Young, joven talento que formó parte de su equipo en “La Voz Perú”.

“La música urbana actual es muy diversa, y en esa diversidad siento que tengo una oportunidad. En la época del reguetón de antes, probablemente no habría encajado. Cuando teníamos la canción, sentíamos que faltaba credibilidad, porque yo no canto, ni quiero cantar como un puertorriqueño, tampoco tengo la edad ni el look de un artista urbano. Fue entonces cuando decidimos llamar a Asmir”, explica.

Romero no pretende superar los éxitos de temas como “Magdalena,” “Sin calzoncito,” y “Los patas y las patas” con sus nuevas y originales propuestas musicales. Su principal objetivo es seguir disfrutando en el escenario, tal como lo hacía con Nosequién..., y mantenerse vigente en la música.

“En esa época, la radio era un instrumento muy poderoso. Sigue teniendo influencia, pero hoy es mucho más difícil lograr que pasen tus temas. Ni siquiera me he molestado en tocar las puertas de las radios en Lima”, destaca.

Faceta televisiva

La televisión fue un escenario fundamental en la vida de Raúl Romero, pero llegó un momento en que decidió alejarse, y regresar no estaba en sus planes, hasta que experimentó nuevamente el cariño del público con el estreno de “Esto es Habacilar”, spin-off del programa “Habacilar” con la conducción de Johanna San Miguel y Roger del Águila. La calidez de la gente, que le pedía insistentemente que volviera, reavivó en él la idea de regresar a la pantalla chica.

¿Por qué dejó la televisión? “Aunque seguía vigente, sentí la necesidad de un cambio, de encontrar tranquilidad, porque a pesar de que siempre he tenido un rol relajado, hay una tensión y un compromiso invisibles que afectan. Comencé a considerar mi regreso cuando vi la reacción del público ante la versión de “Habacilar” sin mí. Luego, llegó la propuesta para unirme a ‘La Voz’, un formato breve y atractivo, que me ofrecía la oportunidad de hablar de música y compartir mis percepciones por primera vez. Fue en ese momento cuando decidí regresar”.

Sobre el fracaso de “Esto es Habacilar”, Raúl cree que el nombre fue un factor clave. Considera que al mantener la conexión con su legado, el programa se enfrentó a una expectativa que no pudo cumplir. Aunque fue convocado para participar, hubo confusión en la comunicación, dejando a Raúl desconcertado por la falta de claridad en la propuesta. Aun así, este episodio sirvió para revitalizar la nostalgia y el cariño por programas como “R con Erre”, “De dos a cuatro″ y “Habacilar”.

“Dije que me habían llamado para estar en el programa, y luego una persona importante del equipo me mandó un mensaje diciendo algo como: ‘Hay que decir la verdad’. Lo curioso es que esa misma persona había sido quien me llamó. Eso me dejó pensando, porque yo entendí que la llamada era para invitarme a participar. De hecho, recordando la conversación, parecía que estaban sondeando si podía estar presente. No entendí bien el propósito de esa llamada; pero resulta increíble que me hayan contactado por otra razón en lugar de preguntarme directamente si quería formar parte del programa”, refiere.

La mujer de su vida

Raúl también recuerda que fue en el programa “Habacilar” donde conoció a su esposa, Carolina García Sayán, y cuenta cómo ella llegó a formar parte del equipo de modelos.

“Estaba en el público y participó en un concurso, sin saber que la producción estaba observando cómo interactuaba conmigo. No sé si ella era consciente de que estaba siendo evaluada, pero al final, cuando terminó, la productora Gabriela Queirolo se me acercó y me preguntó qué me había parecido. Le respondí que me encantaba, que era simpática, bonita y dulce. Hoy es mi esposa, y sigue siendo así”, señala complacido.

Raúl Romero continúa creando canciones y cumpliendo con presentaciones dentro y fuera del país, y no descarta la posibilidad de regresar a una nueva temporada de “La Voz Perú”. Además, ha expandido su creatividad hacia el mundo de la moda, lanzando su propia marca de ropa, llamada Feo streetwear, la cual distribuye a través de su página web.