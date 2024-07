El cantante Raúl Romero apunta a explorar nuevos ritmos y presenta su nueva colaboración con la joven intérprete Asmir Young, finalista de “La Voz Perú” en su equipo, con quien cantó en la final del programa concurso una versión urbana de “Magdalena”.

Pese a que hace algunas semanas negó su participación en un tema urbano, Raúl Romero apuesta por una joven artista para darle un toque de frescura con su toque personal a su nueva canción, la cual ya cuenta con un videoclip oficial.

“Mi ingreso a este género es solo aventurero y lúdico. La letra me invitaba a hacerlo. No pasa nada es, además, una canción inspirada en el feeling que me da Magdalena”, explicó Raúl Romero a través de un comunicado.

“Siempre he jugado y probado con estilos distintos. Hacer este estilo ha sido un reto para mí. Asmir es una gran exponente de este estilo en el Perú. Ha sido fundamental para darle un poco más de carácter urbano a No pasa nada”, añadió.

De esta manera, Raúl Romero incursiona en el género y aporta su estilo fiestero y sarcástico, el cual lo ha convertido en un personaje querido por todos. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Como se recuerda, a mediados de 2023 Asmir Young llegó a la final de “La Voz Perú” como parte del equipo de Raúl Romero. En su última gala, cantaron a dúo una versión urbana de “Magdalena”, que, si bien no le valió el título, si le sirvió para seguir consolidando su carrera en el género.

